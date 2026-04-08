Crunchyroll Anime Awards 2026: nominados, votaciones abiertas y un show global en marcha

La conversación alrededor del anime no se detiene, y cada año encuentra un punto de encuentro clave en los Crunchyroll Anime Awards 2026, que en su décima edición vuelven a poner sobre la mesa lo mejor de la animación japonesa reciente. Con votaciones abiertas desde el 2 de abril y una ceremonia programada para el 23 de mayo en Tokio, el evento no solo celebra a la industria, sino que también refuerza el rol activo de los fans en la elección de los ganadores.

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En esta ocasión, la estrategia es clara: facilitar la participación, ampliar el alcance global y convertir la premiación en un espectáculo que va más allá del nicho tradicional del anime.

Una votación más accesible y con mayor alcance

Uno de los cambios más relevantes para esta edición es la expansión de las plataformas de votación. Además del sitio oficial y la propia app de Crunchyroll, por primera vez los usuarios también podrán votar a través de MyAnimeList, una de las comunidades más influyentes del ecosistema otaku.



El sistema permite votar diariamente hasta el 15 de abril, lo que incrementa la interacción y le da mayor peso a la constancia de las comunidades de fans. En términos prácticos, esto convierte los premios en una competencia activa durante dos semanas, donde el engagement puede inclinar la balanza.



Los nominados: diversidad de estilos y apuestas fuertes

En la categoría principal de Anime del Año, la selección refleja tanto el peso de franquicias consolidadas como la aparición de propuestas más arriesgadas. Títulos como DAN DA DAN Temporada 2, Gachiakuta y Takopi's Original Sin comparten espacio con cierres importantes como My Hero Academia FINAL SEASON y continuaciones sólidas como The Apothecary Diaries (temporada 2).

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También destaca El verano en que Hikaru murió, una obra que ha ganado relevancia por su tono más introspectivo dentro del catálogo reciente.

En cine, la categoría de Película del Año mantiene ese equilibrio entre franquicias de alto perfil y producciones con identidad propia. La presencia de Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito marca el peso de las adaptaciones, mientras que títulos como Mononoke II: Las cenizas de la ira o La rosa de Versailles refuerzan la diversidad narrativa.

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Categorías que reflejan el estado actual del anime

Más allá de las categorías principales, los premios dejan ver hacia dónde se está moviendo la industria. La inclusión de apartados como Mejor Anime Original, Mejor Serie Nueva o Mejor Serie en Curso evidencia la importancia de medir tanto el impacto inmediato como la consistencia a largo plazo.

Series como Solo Leveling Temporada 2, SPY x FAMILY Temporada 3 y ONE PIECE continúan dominando en popularidad, mientras que propuestas como SAKAMOTO DAYS o Clevatess representan el relevo generacional.

En lo técnico, categorías como Mejor Animación y Mejor Banda Sonora vuelven a destacar nombres recurrentes en la industria, consolidando a ciertos compositores y estudios como referentes constantes.

Un evento cada vez más global

La ceremonia no solo crece en nominados, también en alcance cultural. La participación de figuras internacionales refuerza la intención de posicionar el anime como un fenómeno global.

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Entre los presentadores confirmados destacan nombres como Danna Paola, quien tendrá un rol protagónico en la entrega de premios, junto a talentos de distintas industrias como Winston Duke o RZA.

A esto se suman perfiles vinculados directamente con la cultura otaku, como cosplayers, actores japoneses y presentadores de esports, lo que genera una mezcla interesante entre entretenimiento global y comunidad especializada.

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Música, nostalgia y celebración de la industria

Uno de los elementos más llamativos de esta edición es la apuesta musical. La ceremonia incluirá presentaciones en vivo que funcionan tanto como espectáculo como homenaje.

El cantante Dean Fujioka abrirá con “History Maker”, recordando uno de los primeros ganadores del premio a Anime del Año. Por su parte, Porno Graffitti tendrá un segmento especial dedicado a My Hero Academia, marcando el cierre de la serie.

También se suma Asian Kung-Fu Generation con “Haruka Kanata”, uno de los openings más reconocidos de Naruto, junto a un homenaje por los 30 años de Neon Genesis Evangelion interpretado por Yoko Takahashi.

La participación de la Orquesta Filarmónica de Tokio termina de consolidar el enfoque del evento como un espectáculo integral.

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Más que premios: una radiografía del anime actual

Más allá de quién gane, los Anime Awards funcionan como un termómetro del momento que vive la industria. Según datos compartidos por la organización, esta edición incluye cerca de 50 series y películas nominadas, con participación de más de 110 estudios y cientos de profesionales del sector.

Esto no solo refleja volumen, sino también diversidad en estilos, géneros y enfoques narrativos.

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Fecha, horario y lo que está en juego

La ceremonia se llevará a cabo el 23 de mayo en Tokio, con un pre-show a las 5:00 p.m. (hora de Japón) y el evento principal a las 6:00 p.m. La conducción estará a cargo de Sally Amaki y Jon Kabira, mientras que el discurso de apertura volverá a estar en manos de Hiroki Totoki.

Con votaciones abiertas y una base de fans cada vez más activa, el resultado final no solo dependerá de la crítica o la industria, sino del pulso directo de la comunidad.

En un contexto donde el anime sigue expandiéndose a nivel global, esta edición de los premios deja claro que el crecimiento no es solo en números, sino en impacto cultural.

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