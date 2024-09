¿Cuándo y en qué horario es la apertura del Tokyo Game Show 2024?

El Tokyo Game Show (TGS) 2024 está a punto de comenzar, y los fanáticos de los videojuegos alrededor del mundo están ansiosos por descubrir qué sorpresas traerán compañías como Xbox, PlayStation, y Capcom. Desde su fundación en 1980, la TGS ha sido un referente en la industria, y este año no será la excepción. Con más de cuatro décadas de historia, el evento ha crecido para convertirse en uno de los escenarios más importantes para la presentación de novedades en el mundo del gaming, atrayendo tanto a desarrolladores como a jugadores de todas partes del mundo.

¿Cuándo y dónde será la TGS 2024?

La edición de este año se llevará a cabo del 26 al 29 de septiembre en el Expo Center Makuhari Messe, en Tokio, Japón. Las actividades comenzarán oficialmente el jueves 26 a las 7:00 p.m. (hora de Japón), pero los fanáticos de otras partes del mundo deberán ajustar sus relojes debido a la diferencia horaria. En Colombia, por ejemplo, el evento arrancará a las 5:00 a.m. del miércoles 25 de septiembre. El TGS 2024 será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Tokyo Game Show, lo que permitirá seguir cada anuncio desde cualquier lugar.

Grandes nombres y expectativas elevadas

Publicidad

Entre los participantes más esperados de este año se encuentran Xbox, PlayStation y Capcom, quienes prometen hacer importantes revelaciones. Microsoft, en particular, ha confirmado su presencia y promete sorprender con novedades relacionadas con sus grandes estudios como Xbox Game Studios, Activision, Blizzard Entertainment y Bethesda. Tras el reciente lanzamiento de Starfield, muchos especulan que Microsoft podría anunciar una nueva expansión o contenidos adicionales para su aclamado juego de exploración espacial.

En cuanto a PlayStation, los rumores apuntan a una actualización de Death Stranding 2, un título que ha mantenido a los fanáticos en suspenso desde que fue anunciado. Aunque la reciente revelación de la PS5 Pro no formará parte de este evento, se espera que la consola esté disponible para reservas a partir del mismo día de inicio de la TGS. Esto podría venir acompañado de nuevos anuncios sobre títulos exclusivos para PlayStation que maximicen el poder de la nueva versión de la consola.

Publicidad

Te puede interesar: Todo lo que necesitas saber sobre Worlds 2024: El Campeonato Mundial de League of Legends

Capcom, por su parte, siempre ha sido uno de los pilares de la TGS. Con títulos legendarios como Resident Evil y Street Fighter, la compañía japonesa ha dejado una huella imborrable en la historia de los videojuegos. Este año no será diferente, y se espera que Capcom revele nuevos juegos, actualizaciones para sus franquicias existentes y, posiblemente, algún contenido exclusivo para las consolas de nueva generación.

Lo que se espera de Xbox en la TGS 2024

Microsoft tiene mucho que demostrar en esta edición del Tokyo Game Show. Con la reciente fusión con Activision Blizzard, los rumores sobre un nuevo título de la saga Call of Duty han sido casi imparables. Es probable que durante la TGS se revele nueva información sobre Call of Duty: Black Ops 6, un juego que ha generado grandes expectativas y cuyo lanzamiento está previsto para octubre.

Además, Microsoft podría aprovechar el evento para dar más detalles sobre la expansión de Diablo IV: Vessel of Hatred y el futuro de franquicias como Fallout 76 y The Elder Scrolls Online. Sin olvidar a Doom: The Dark Ages, que promete ser una de las entregas más oscuras y violentas de la saga, pero que no verá la luz hasta 2025. Asimismo, los fanáticos de Starfield podrían estar en la mira de una nueva expansión o contenido adicional que amplíe aún más el vasto universo del juego.

Publicidad

Otro tema candente en torno a Microsoft es su servicio por suscripción, Xbox Game Pass. La empresa podría utilizar la TGS para anunciar títulos que estarán disponibles en el servicio desde su lanzamiento, lo que daría un empujón adicional a la oferta de Xbox frente a su competencia.

Square Enix y otros grandes nombres

Publicidad

Otro de los grandes protagonistas en esta edición de la TGS será Square Enix, quienes podrían aprovechar la ocasión para revelar novedades sobre Final Fantasy XVI, uno de los títulos más esperados por los fanáticos de los RPG. Aunque tradicionalmente la saga ha estado más ligada a PlayStation, los rumores sobre una posible llegada del juego a las consolas Xbox han generado gran expectación entre los jugadores.

Por otro lado, Tango Gameworks, un estudio que ha pasado por una serie de dificultades tras el cierre de algunas de sus oficinas y la cancelación de proyectos, podría tener algo que decir en la TGS. Tras el fracaso en ventas de Hi-Fi Rush, Microsoft cerró las oficinas de Tango en mayo de 2024, pero se espera que la compañía pueda aprovechar el evento para retomar el control de la narrativa y presentar nuevos proyectos que reactiven su posición en el mercado.

Una de las últimas noticias referente al evento es que Ubisoft ha anunciado su sorpresiva cancelación de participación en el Tokyo Game Show 2024 debido a tensiones con la comunidad de jugadores japoneses tras la revelación de Assassin’s Creed Shadows. Este nuevo título de la franquicia ha generado controversia en Japón por su representación de elementos históricos que algunos jugadores consideran inexactos o insensibles. Aunque Ubisoft había planeado presentar novedades sobre Assassin’s Creed Shadows durante el evento, la empresa ha optado por retirarse para abordar las preocupaciones de los jugadores y evitar mayores conflictos.

La Tokyo Game Show 2024 se perfila como un evento lleno de sorpresas y grandes anuncios. Desde nuevas entregas de sagas legendarias hasta innovaciones en hardware y servicios de suscripción, la TGS seguirá marcando el pulso de la industria del videojuego a nivel mundial. Los fanáticos tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las novedades que definirán el futuro del gaming, mientras disfrutan de la magia y emoción que solo un evento como el TGS puede ofrecer.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram , Facebook , Youtube , Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.