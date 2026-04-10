DOFUS SpeedRush: Ankama propone una carrera al nivel 200 en tiempo récord global

Con motivo del aniversario número 25 de DOFUS, Ankama ha decidido ir más allá de las celebraciones tradicionales y apostar por un formato competitivo distinto. Así nace DOFUS SpeedRush, un evento de deporte electrónico completamente en línea que se desarrollará los días 30 y 31 de mayo de 2026 y que plantea un reto directo: alcanzar el nivel 200 antes que el resto.

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La propuesta no se limita a jugadores experimentados. De hecho, Ankama ha diseñado esta competición para que tanto veteranos como jugadores ocasionales o incluso principiantes puedan participar. La inscripción es gratuita, y el único requisito es contar con una suscripción activa al juego.

Una carrera contra el tiempo y contra el sistema

A diferencia de otros formatos competitivos dentro del ecosistema de DOFUS, SpeedRush elimina varias de las dinámicas tradicionales del juego. No habrá economía convencional: se suprimen los oficios, el comercio entre jugadores y el uso del mercadillo. El foco está completamente puesto en la progresión.



Esto implica que los participantes deberán optimizar cada decisión, desde las rutas de farmeo hasta la gestión de recursos, en un entorno donde el tiempo es el factor determinante. La competencia no solo será contra otros jugadores, sino también contra la eficiencia propia.



Para reforzar este enfoque, los servidores habilitados para el evento contarán con reglas especiales que aceleran el progreso y reducen la dependencia de sistemas secundarios. Entre las principales modificaciones se incluyen experiencia multiplicada por tres, acceso ilimitado a llaves de mazmorras y bonificaciones automáticas que incrementan atributos clave como puntos de acción, movimiento y alcance.

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Además, los jugadores podrán cambiar de clase sin restricciones, acceder a objetos desde nivel 1 y enfrentarse a anomalías temporales que aumentan la experiencia hasta en un 200% durante periodos limitados. Estas condiciones crean un entorno donde la toma de decisiones estratégicas será más relevante que nunca.

Un formato dividido en sesiones

La competición se desarrollará durante dos días, dividida en cuatro sesiones que alternan momentos de preparación con periodos intensivos de progresión. Este esquema busca equilibrar la planificación con la ejecución, permitiendo a los jugadores ajustar sus estrategias entre cada bloque.

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Durante las fases de preparación, los participantes podrán organizar su enfoque, mientras que en las sesiones de farmeo deberán ejecutar sus planes con precisión. Este ritmo introduce una capa adicional de complejidad, ya que no se trata únicamente de jugar más tiempo, sino de jugar mejor en ventanas específicas.

Un evento accesible, pero exigente

Aunque el formato es abierto, SpeedRush no es una experiencia casual. La eliminación de sistemas tradicionales obliga a los jugadores a centrarse exclusivamente en la optimización, lo que puede resultar desafiante para quienes no están familiarizados con el ritmo competitivo.

Sin embargo, esta misma estructura convierte al evento en una puerta de entrada interesante para nuevos jugadores. Al reducir la dependencia de la economía y simplificar ciertos sistemas, el evento permite experimentar el núcleo jugable de DOFUS de forma más directa.

El uso de múltiples cuentas también está permitido, lo que añade otra capa estratégica para quienes buscan maximizar su rendimiento. No obstante, en términos de clasificación para premios en efectivo, cada jugador solo podrá ocupar una posición, independientemente del número de cuentas utilizadas.

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Recompensas progresivas y un incentivo económico

Más allá del reconocimiento competitivo, Ankama ha planteado un sistema de recompensas escalonado que beneficia a todos los participantes según su progreso. A medida que los jugadores alcancen hitos específicos, desbloquearán objetos, bonificaciones temporales y recursos dentro del juego.

El nivel 200, como meta principal, ofrece la mayor recompensa en términos de recursos, pero incluso quienes no lleguen a ese punto podrán obtener beneficios significativos durante el evento.

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En paralelo, la competición contará con un premio en efectivo inicial de 5.000 euros, financiado por Ankama, que se incrementará con un porcentaje de los ingresos generados por los packs cosméticos del evento. Este modelo no solo incentiva la participación, sino que también involucra a la comunidad en el crecimiento del premio total.

El dinero se repartirá entre los 100 mejores jugadores, ampliando el rango de recompensa más allá del podio tradicional. Esto refuerza la idea de una competencia amplia, donde no solo importa ganar, sino también posicionarse dentro de un grupo destacado.

Seguimiento en tiempo real

Para quienes no participen directamente, el evento podrá seguirse a través del canal oficial de Ankama en Twitch, donde se centralizará la información clave. El canal funcionará como un hub con clasificaciones en vivo y actualizaciones constantes sobre las condiciones del servidor, como las anomalías temporales.

No obstante, para seguir el desempeño individual de jugadores específicos, será necesario acudir a sus transmisiones personales, lo que abre la puerta a una experiencia más distribuida y comunitaria.

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Un experimento dentro del ecosistema DOFUS

DOFUS SpeedRush representa una apuesta interesante dentro del panorama competitivo del juego. Al centrarse en la progresión pura y eliminar elementos tradicionales, Ankama introduce una variante que podría redefinir la forma en que se entienden los eventos dentro del Krosmoz.

Más allá del resultado de esta primera edición, el evento plantea una pregunta relevante: ¿puede la velocidad y la optimización convertirse en el nuevo estándar competitivo dentro de DOFUS? La respuesta comenzará a construirse a finales de mayo.

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