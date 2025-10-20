El evento Skate-o-Ween transforma San Vansterdam con nuevos desafíos y estilo de Halloween

La temporada más escalofriante del año también llega sobre cuatro ruedas. Skate-o-Ween, el evento temático de skate., ya está disponible y permanecerá activo del 21 de octubre al 11 de noviembre de 2025, trayendo una versión festiva y espeluznante de San Vansterdam. Aunque conserva su espíritu relajado, la ciudad ha recibido una completa transformación visual inspirada en Halloween, con nuevos parques, desafíos y artículos exclusivos que los jugadores podrán desbloquear durante las próximas semanas.



Un Halloween con estilo propio

A diferencia de las celebraciones tradicionales centradas en el terror, Skate-o-Ween busca equilibrar lo divertido con lo tenebroso. Los desarrolladores han dado a la ciudad un toque “espooky” sin perder su esencia urbana: decoraciones fantasmales, luces tenues y estructuras tematizadas que crean el ambiente perfecto para lucir estilo y habilidades.

El parque de Gullcrest Village se convierte en el epicentro del evento, con rampas decoradas, una casa embrujada en llamas, una araña gigante y un globo en forma de calavera que domina el horizonte. Es el lugar ideal para que los jugadores combinen trucos espectaculares con atuendos fuera de lo común.



Nuevas tareas semanales y recompensas

Durante las tres semanas que dura el evento, Skate-o-Ween incorporará nuevas tareas semanales, todas acumulativas, por lo que las de semanas anteriores seguirán disponibles hasta el final del evento. Al completar estos desafíos, los jugadores recibirán Chocolate Coins, la moneda especial de la temporada, que podrán usar para desbloquear artículos de personalización, equipamiento y elementos del modo Build Kit.

Las tareas van desde pruebas sencillas hasta retos que exigen mayor precisión. Entre ellas se incluyen acciones como “realizar 15 Hippy Jumps”, “obtener puntuación en secuencias con un Coffin” o “ejecutar secuencias con Body Flip en los parques temáticos de Skate-o-Ween”.



Además, se agregan Event Challenges con nombres inspirados en la temática de Halloween, como Skate the Web (Line), Dreadful Drop (Stunt), Ghostly Grind (OTS) y Sinister Sprinfest (Session). Cada desafío ofrece diferentes niveles de dificultad y recompensas, lo que incentiva la experimentación y el dominio técnico en los distintos modos de juego.



Atuendos y objetos temáticos

El evento también incorpora una línea de ítems exclusivos con estética de Halloween. Los jugadores podrán obtener máscaras de bruja en tonos verde o rojo, nuevos gestos como Zombie, fondos de perfil como Bad Luck y decoraciones de entorno, entre ellas calabazas Jack-o'-Lantern y lápidas personalizables.



Para complementar el ambiente, el juego ofrecerá recompensas por inicio de sesión y moneda gratuita diaria disponible en la tienda del juego. De esta manera, incluso los jugadores ocasionales podrán participar y obtener parte del contenido sin necesidad de completar todas las tareas del evento.

Las imágenes compartidas por el equipo de desarrollo muestran a patinadores luciendo atuendos temáticos, como una máscara de bruja con sombrero de ala ancha o una sudadera con la frase “Have a killer Skate-o-Ween”, mientras ejecutan trucos sobre rampas iluminadas con tonos anaranjados y violetas, característicos de la temporada.



Un evento pensado para la comunidad

Más allá de los desafíos y recompensas, Skate-o-Ween busca revitalizar la actividad en los parques comunitarios, espacios donde los jugadores pueden interactuar, compartir clips y competir de forma amistosa. Las actualizaciones visuales y las tareas semanales dan nuevas razones para volver a estos escenarios, ampliando la vida útil de los mapas existentes sin alterar el equilibrio del juego.

La propuesta también mantiene la identidad creativa que distingue a skate. desde su lanzamiento: una combinación de realismo físico, cultura callejera y humor sutil. En este sentido, Skate-o-Ween no solo celebra Halloween, sino que refuerza la conexión entre la comunidad y el mundo virtual de San Vansterdam.



Una temporada que apenas comienza

El equipo de desarrollo ha adelantado que, tras el cierre del evento, se publicará información sobre el próximo contenido temático: el 7-Ply Maple Harvest Event, una actualización que continuará la rotación estacional de skate.. Por ahora, la prioridad es disfrutar del ambiente festivo, dominar los nuevos desafíos y conseguir todas las recompensas disponibles antes del 11 de noviembre.

En palabras del propio estudio, Skate-o-Ween invita a los jugadores a “entrar, divertirse en los parques actualizados, ganar monedas y lucir su mejor estilo”. Una celebración temporal que combina lo mejor del skate con la estética de Halloween y demuestra que en San Vansterdam siempre hay espacio para la creatividad… incluso cuando las calles se llenan de sombras.

