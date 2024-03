Esta es la lista de los ganadores de Los anime awards 2024

Cada categor铆a cont贸 con la revelaci贸n de los galardonados a cargo de una diversa selecci贸n de famosos presentadores provenientes de distintas partes del mundo, representando as铆 a los apasionados fan谩ticos del anime.

Entre estos se incluyeron figuras de renombre como la artista Megan Thee Stallion, la aclamada cantautora japonesa LiSA, la actriz Iman Vellani (conocida por su participaci贸n en "MS. MARVEL" y "THE MARVELS"), el laureado d煤o Phil Lord y Chris Miller (responsables de "Spider-Man: Across the Spider-Verse"), el director Joaquim Dos Santos ("Spider-Man: Across the Spider-verse").

Los fan谩ticos tambi茅n fueron deleitados con diversas actuaciones musicales durante el espect谩culo, incluyendo la primera interpretaci贸n en vivo de la canci贸n oficial de los Anime Awards, creada e interpretada por los compositores Hiroyuki SAWANO ("Attack on Titan", "Solo Leveling") y KOHTA YAMAMOTO ("Attack on Titan", "The Seven Deadly Sins"). Asimismo, se present贸 una versi贸n especial de "battlecry", la ic贸nica canci贸n de apertura de "Samurai Champloo", interpretada por Shing02, OMA y SPIN MASTER A-1 en conmemoraci贸n del vig茅simo aniversario de la serie, junto con una emocionante interpretaci贸n de "Idol" a cargo del d煤o pop japon茅s YOASOBI, quienes tambi茅n interpretaron su galardonada canci贸n del Anime Awards antes de su presentaci贸n en Coachella.

Premios anime awards 2024 Imagen: Cortes铆a Crunchyroll

"Los fans del anime de todo el mundo han hablado y en conjunto, emitieron m谩s votos que en toda la historia de los Anime Awards para coronar a los ganadores de 2024", dijo Rahul Purini, presidente de Crunchyroll. "El anime es una fuerza poderosa, que impulsa la cultura pop y conecta a los fans globales, y es un privilegio celebrar y honrar esta din谩mica forma de arte."

Ganadores de Los Anime Awards 2024 (Listados en orden alfab茅tico por categor铆a)