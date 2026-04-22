FLOW en Bogotá: el salto del anisong al escenario colombiano en la Comic Con 2026

Por primera vez, Colombia recibirá a una de las agrupaciones más representativas del anisong japonés. La banda FLOW confirmó su llegada a Bogotá como parte de la Comic Con Colombia 2026, marcando un momento relevante tanto para los fanáticos del anime como para la evolución de este tipo de eventos en el país.

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El concierto principal se realizará el 27 de junio en Corferias, dentro de la programación oficial de la feria, mientras que el 28 de junio estará dedicado a una experiencia más cercana con los seguidores, a través de una jornada de fotos y firma de autógrafos.

Esta visita no solo responde a una demanda creciente del público local, sino que también evidencia el posicionamiento de Colombia dentro del circuito latinoamericano de eventos culturales ligados al entretenimiento japonés.



FLOW: una trayectoria ligada al impacto cultural del anime

Hablar de FLOW es referirse a una banda cuya identidad está profundamente ligada a la historia reciente del anime. Su reconocimiento internacional no proviene únicamente de su propuesta musical, sino de su participación en algunas de las franquicias más influyentes del medio.



Canciones como “GO!!!” y “Sign”, asociadas a Naruto y Naruto Shippuden respectivamente, se han convertido en piezas emblemáticas para millones de espectadores. A esto se suman temas como “Colors” de Code Geass o “Days” de Eureka Seven, que han mantenido su relevancia a lo largo del tiempo.

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Incluso su reinterpretación de “Cha-La Head-Cha-La” para una película de Dragon Ball Z refuerza su vínculo con distintas generaciones de fans, consolidando una presencia que trasciende títulos específicos y se instala como parte de la memoria colectiva del anime.

Actualmente, la banda mantiene una base sólida de oyentes en plataformas digitales, con cifras que reflejan la vigencia de su catálogo. Este alcance global ha sido clave para sostener su expansión en mercados internacionales, incluyendo Latinoamérica.

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Latinoamérica como territorio clave

La llegada de FLOW a Colombia no ocurre en un vacío. La banda ya ha tenido presentaciones en países como México, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Ecuador, donde ha construido una relación directa con el público latinoamericano.

Este recorrido evidencia una estrategia clara: consolidar su presencia en una región donde el anime ha crecido de forma sostenida, tanto en consumo como en eventos presenciales. Colombia, en ese contexto, aparece como un paso natural dentro de esa expansión.

El interés del público local por este tipo de contenidos ha venido en aumento, impulsado por plataformas de streaming, comunidades digitales y eventos especializados. La inclusión de artistas internacionales como FLOW refuerza esa tendencia y eleva el estándar de lo que puede ofrecer una convención de este tipo.

Comic Con Colombia y su apuesta por experiencias en vivo

La edición 2026 de la Comic Con Colombia se llevará a cabo del 26 al 29 de junio en Corferias, manteniendo su posición como uno de los principales encuentros de cultura pop en el país.

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La inclusión de FLOW dentro de su programación representa una apuesta por ampliar la oferta más allá de paneles, exhibiciones y zonas comerciales. El componente musical, especialmente ligado al anime, introduce una dimensión distinta que combina entretenimiento en vivo con experiencias emocionales para los asistentes.

Desde la organización, este anuncio se entiende como un paso importante en la evolución del evento. La posibilidad de ver en directo canciones que han acompañado a varias generaciones no solo agrega valor a la feria, sino que también fortalece su identidad dentro del panorama regional.

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Más allá de la nostalgia: una experiencia compartida

Aunque gran parte del atractivo de FLOW está asociado a la nostalgia, su presentación en Bogotá también plantea un escenario contemporáneo. El público que asistirá no será únicamente aquel que creció con estos openings, sino también nuevas audiencias que han descubierto el anime en años recientes.

Este cruce generacional es uno de los factores más interesantes del evento. La música, en este caso, funciona como un punto de encuentro que conecta distintas etapas del consumo cultural, desde la televisión tradicional hasta el streaming actual.

Además, la jornada de interacción directa con los fans refuerza la idea de cercanía, algo que ha cobrado mayor relevancia en los eventos de entretenimiento. No se trata solo de asistir a un concierto, sino de construir una experiencia más completa alrededor de la visita de la banda.

Un punto de inflexión para el mercado local

La presencia de FLOW en Colombia puede leerse también como un indicador del crecimiento del mercado de cultura pop en el país. La capacidad de atraer artistas internacionales especializados en nichos como el anisong sugiere un nivel de madurez en la audiencia y en la organización de eventos.

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Este tipo de anuncios abre la puerta a futuras colaboraciones y visitas, no solo en el ámbito musical, sino también en otras áreas del entretenimiento japonés. A medida que la demanda se consolida, es probable que el país continúe integrándose con mayor fuerza en estos circuitos internacionales.

Por ahora, la Comic Con Colombia 2026 se perfila como un espacio clave para observar cómo evoluciona esta relación entre público, industria y eventos en vivo.

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Lo que viene para la Comic Con 2026

Además de la confirmación de FLOW, la organización anticipó que se anunciarán nuevos invitados en las próximas semanas, ampliando la programación del evento.

Con esto, la feria busca consolidar una oferta diversa que combine distintas expresiones de la cultura pop, desde el anime y los videojuegos hasta el cine, las series y el cómic.

La edición de 2026, en ese sentido, no solo apunta a mantener su relevancia, sino a redefinir lo que puede ofrecer una convención en Colombia, integrando experiencias más completas y alineadas con las expectativas actuales del público.

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