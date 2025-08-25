Gorillaz se convierte en protagonista de la Temporada 10 de Fortnite Festival

Fortnite Festival entra en su décima temporada y lo hace con una colaboración que une a dos gigantes de la cultura pop contemporánea: Epic Games y Gorillaz. La banda virtual británica, conocida por su propuesta audiovisual y musical, debuta en el juego con todos sus integrantes —Noodle, 2D, Russel Hobbs y Murdoc Niccals—, además de nuevos atuendos, recompensas y un escenario principal que refleja la esencia de su universo.



Un escenario hecho a la medida de Gorillaz

El nuevo escenario principal deja atrás la estética colorida de temporadas anteriores para sumergir a los jugadores en una “jungla de concreto” con edificios imponentes, trenes urbanos y grafitis. Un entorno que encaja de forma natural con la narrativa visual de Gorillaz y que busca ofrecer una experiencia inmersiva tanto para veteranos como para quienes se acercan por primera vez al Festival.



Mejoras de juego y ajustes en la experiencia

La temporada 10 también trae ajustes técnicos pensados para refinar la jugabilidad. Entre ellos se destacan la incorporación de las “notas buenas”, que ayudan a identificar cuándo una ejecución está cerca de ser perfecta; un rediseño de las notas liberadas, que facilita distinguir entre mantener o soltar; y nuevas opciones de personalización en la interfaz, como ordenar la biblioteca musical por duración o intensidad. Además, ahora será posible rasguear durante la afinación de guitarra, lo que mejora la calibración de los controles.



Atuendos y objetos: Noodle y 2D llegan a la tienda

El lote Noodle & 2D se convierte en una de las ofertas más atractivas de la temporada. Este paquete incluye atuendos, accesorios y gestos inspirados en los personajes más reconocidos de Gorillaz. Noodle llega con su icónica guitarra y un gesto basado en la canción DARE, mientras que 2D suma accesorios como el “Megáfono” y un papel de camuflaje temático. Ambos atuendos estarán disponibles en la tienda hasta el final de la temporada.



Pase musical: recompensas gratuitas y prémium

El pase musical de la temporada 10 amplía las posibilidades de personalización con recompensas tanto gratuitas como de pago. Desde el inicio, quienes lo adquieran desbloquearán el atuendo de Russel Hobbs, mientras que el cierre del pase premiará con el de Murdoc Niccals, incluyendo accesorios como la capa y el bajo característicos del personaje.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Te puede interesar: Fortnite lanza Shock explosivo, su nueva temporada con bichos, rangos y armas míticas

Las recompensas musicales no se quedan atrás: temas como Clint Eastwood, DARE y On Melancholy Hill estarán disponibles como pistas de improvisación, junto a colaboraciones con artistas como Stone Temple Pilots o Hanumankind.



Contenido y monetización para creadores

Epic Games también introdujo lineamientos específicos para los creadores de contenido. Durante los primeros siete días de la temporada, quienes transmitan o publiquen material con las pistas de improvisación habilitadas podrán monetizar sin restricciones. Pasado ese periodo, las reclamaciones de derechos estarán activas, lo que obliga a los streamers y youtubers a ajustar sus configuraciones para evitar problemas.



Una temporada con sabor a celebración

El anuncio de Gorillaz como protagonistas coincide con la madurez de Fortnite Festival, que cumple dos años desde su lanzamiento en 2023. Más allá de sumar atuendos y música, esta colaboración resalta el lugar que ocupa el videojuego como punto de encuentro entre la cultura digital, la música y el entretenimiento interactivo.



Con escenarios renovados, ajustes técnicos y una propuesta estética que celebra la trayectoria de una de las bandas virtuales más influyentes del mundo, la temporada 10 promete ser un hito dentro de Fortnite Festival.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktoky WhatsApppara no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.