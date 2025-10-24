Nequi se pronuncia tras caída masiva hoy viernes 24 de octubre: ¿cuáles son los servicios afectados?

Desde la madrugada de este viernes 24 de octubre, miles de usuarios en todo el país reportan fallas en Nequi, la popular billetera digital que pertenece a Bancolombia. Las afectaciones han impedido realizar transferencias, recibir dinero y acceder con normalidad a la aplicación. La plataforma emitió un comunicado oficial sobre las causas del incidente, aunque en redes sociales los reportes de usuarios se multiplican.

"En la mañana de hoy hemos presentado inconvenientes técnicos en nuestros servicios. Actualmente un equipo multidisciplinario de tecnología, procesos, operación, servicio y producto se encuentra trabajando para resolver la situación lo antes posible. A nuestros usuarios les damos la tranquilidad de que su plata está segura y los invitamos a estar pendientes de nuestro micrositio de status: https://www.nequi.com.co/status donde las personas se pueden enterar de primera mano, en tiempo real y actual, del estado de nuestros servicios", se lee en el comunicado.

Al intentar ingresar a la aplicación, los usuarios se encuentran con el mensaje: "Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde o consulta en Nequi.com". De acuerdo con información registrada por Downdetector, las interrupciones comenzaron alrededor de las 2:30 a.m. de este viernes, hora en la que aumentaron las quejas por intermitencias en el servicio.

Durante la mañana, cientos de usuarios han manifestado su inconformidad en redes sociales, señalando que la situación se repite con frecuencia en los últimos días. Muchos aseguran no poder ingresar a sus cuentas, realizar envíos de dinero o hacer retiros, lo que ha generado preocupación entre quienes utilizan Nequi como su principal medio de pago.



Servicios afectados en Nequi

Según la información publicada en la página oficial de la billetera digital, estos son los servicios que actualmente se encuentran sin funcionamiento:



Ingreso a la aplicación.

Envíos entre Nequi, Bancolombia y otros bancos.

Retiros en cajeros automáticos o corresponsales.

Recargas mediante PSE o corresponsales.

Tarjeta Nequi.

QR Entrecuentas.

La compañía no ha entregado un estimado de tiempo para la normalización de los servicios, aunque el mensaje dentro de la aplicación sugiere que el equipo técnico trabaja para restablecer las operaciones lo antes posible.

"Somos conscientes de que nuestra operación y estabilidad son fundamentales para que las personas puedan mover la plata en su cotidianidad y ocuparse de sus necesidades diarias. Por esto, estamos concentrados en solucionar este inconveniente", agregó la aplicación.



Antecedentes recientes

Esta no es la primera caída que enfrenta Nequi durante la semana. Días atrás, la billetera también presentó fallas atribuidas a una interrupción en los servicios de Amazon Web Services (AWS), proveedor en la nube que soporta gran parte de su infraestructura digital. Aquel incidente afectó igualmente a otras entidades financieras del país y dejó sin servicio a millones de usuarios durante varias horas.

El nuevo episodio de este viernes refuerza la preocupación de los usuarios sobre la estabilidad de las plataformas financieras digitales en Colombia, especialmente de aquellas que concentran gran parte de las transacciones cotidianas.

