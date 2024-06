Lollipop Chainsaw RePOP ya tiene fecha de lanzamiento y muestra su primer tráiler

El regreso de un clásico con mejoras y contenido adicional

Lollipop Chainsaw RePOP no solo se centra en actualizar los gráficos a Full HD (1080p) y reducir los tiempos de carga, sino que también introduce mejoras significativas en la jugabilidad y la calidad de vida del jugador. La acción de la motosierra, central en el juego, se ha acelerado gracias al nuevo sistema Chained Hits Hunting, que permite a los jugadores aumentar su velocidad de ataque al encadenar múltiples golpes seguidos. Los tiempos de entrada para los combos también se han ajustado para adaptarse mejor a las expectativas modernas de los jugadores.

Lollipop Chainsaw RePOP introduce el modo RePOP Imagen: cortesía DRAGAMI GAMES

Una de las adiciones más destacadas es el Chainsaw Blaster, una mejora que permite disparar munición explosiva. Este sistema ha sido optimizado con modos de bloqueo automático y disparo automático, aumentando la capacidad de munición a 99. Desde el inicio del juego, los jugadores podrán realizar combos, lo que promete una experiencia de combate más fluida y dinámica.

Nuevas características y contenido adicional

Además de las mejoras gráficas y de jugabilidad, Lollipop Chainsaw RePOP introduce el modo RePOP, que ofrece efectos de daño con llamativos colores y mensajes estrafalarios. También se han añadido nuevas motosierras con características distintas, junto con 30 disfraces adicionales (incluyendo cuatro nuevos colores de pelo y cuatro nuevas motosierras), lo que da un total de 750 combinaciones posibles. La habitación de Juliet ha sido ampliada con más funciones y se ha añadido un modo Contrarreloj con marcadores en línea, ofreciendo más formas de disfrutar y competir en el juego.

La desarrolladora japonesa Dragami Games ha anunciado que el juego estará disponible el 25 de septiembre en PS5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC, con textos en español y voces tanto en inglés como en japonés. Originalmente lanzado en 2012 para PS3 y Xbox 360, este hack and slash dirigido por Goichi Suda, alias Suda51 (conocido por No More Heroes), y escrito por el cineasta James Gunn (Guardianes de la Galaxia), regresa con un lavado de cara y diversas mejoras para una nueva generación de jugadores.

Edición física en octubre

Los creadores han confirmado que Lollipop Chainsaw RePOP tendrá una edición física disponible mundialmente en octubre. Aunque la historia principal se mantiene sin cambios, esta remasterización se enfoca en ofrecer gráficos mejorados, una jugabilidad refinada y contenido extra para enriquecer la experiencia de juego.

Una aventura llena de acción y humor negro

Revive la emocionante aventura de Juliet, una animadora armada con una motosierra y con la cabeza de su novio colgada de la cintura, mientras combate una invasión zombi en su instituto. El juego, conocido por su combinación de acción intensa, sangre y humor negro, promete ser tan entretenido y desafiante como el original, pero con una experiencia de juego más moderna y pulida.

Prepárate para desatar el caos zombi con Juliet y su motosierra en esta renovada y mejorada versión del clásico de culto.

