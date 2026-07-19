Modern Warfare 4 prepara un cambio inesperado con Kill Block y sus mapas dinámicos

Los mapas multijugador siempre han sido una parte fundamental de la identidad de Call of Duty. Durante años, aprender cada ruta, memorizar los mejores puntos de cobertura y dominar las líneas de visión ha marcado la diferencia entre la victoria y la derrota.

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Sin embargo, esa fórmula también ha convertido el conocimiento del escenario en una ventaja permanente para los jugadores más experimentados. Con el tiempo, muchos enfrentamientos terminan siguiendo patrones similares, donde las estrategias se repiten una y otra vez.

Con Modern Warfare 4, Activision quiere cambiar esa dinámica sin abandonar la esencia competitiva de la franquicia. En lugar de diseñar únicamente nuevos escenarios, el estudio decidió replantear la manera en que los mapas se presentan en cada partida, apostando por un sistema que obliga a adaptarse constantemente.



La propuesta fue presentada por primera vez antes de su exhibición pública en el Fanatics Fest de Nueva York, dejando claro que el objetivo es convertir cada enfrentamiento en una experiencia distinta.



La gran novedad recibe el nombre de Kill Block, un nuevo modo multijugador que debutará junto con Call of Duty: Modern Warfare 4 el próximo 23 de octubre. La acción se desarrolla en la West Bridge Advanced Military Training Facility, una instalación militar secreta diseñada para entrenamientos con munición real y equipada con un innovador sistema de escenarios modulares.

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El elemento diferenciador de Kill Block es que el mapa cambia automáticamente antes del inicio de cada partida. En lugar de mantener un diseño fijo, el escenario reorganiza su estructura mediante un sistema compuesto por tres grandes módulos conocidos como Slabs: dos módulos externos y uno central. Estas piezas se combinan de forma aleatoria para crear un nuevo diseño, denominado Combo.

Cada módulo cuenta con múltiples variantes y diferentes formas de conexión, lo que permitirá que el juego ofrezca más de 500 configuraciones distintas desde el lanzamiento. Como resultado, cambiarán constantemente las rutas disponibles, los puntos de cobertura, las líneas de visión y el ritmo de los combates, obligando a los jugadores a replantear sus estrategias en cada encuentro.

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La mecánica también llegará al modo Gunfight, donde el escenario podrá modificarse incluso entre rondas. Esto significa que un mismo enfrentamiento podrá presentar configuraciones diferentes, reduciendo la posibilidad de depender únicamente de la memoria del mapa y favoreciendo la capacidad de adaptación.

Aunque gran parte de los módulos son completamente nuevos, Activision también confirmó el regreso de algunas de las ubicaciones más reconocidas de la franquicia. Entre ellas aparecen zonas inspiradas en Crash, del primer Call of Duty 4: Modern Warfare; Storage Town, de Call of Duty: Warzone en Verdansk; y Shoot House, de Modern Warfare (2019). Estos espacios no funcionarán como mapas tradicionales, sino como secciones integradas dentro de las distintas combinaciones del sistema modular, ofreciendo nuevas formas de recorrer escenarios familiares.

En su lanzamiento, Kill Block será compatible con Gunfight 3v3 y el nuevo Gunfight 10v10, aunque Activision confirmó que el sistema fue diseñado para incorporar más modos multijugador mediante futuras actualizaciones.

Call of Duty: Modern Warfare 4 llegará oficialmente el 23 de octubre, mientras que las preventas ya se encuentran disponibles en plataformas digitales, tiendas participantes, juegos compatibles y a través del sitio oficial de la franquicia.

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Con Kill Block, Activision apuesta por transformar una de las bases más tradicionales de Call of Duty. En lugar de memorizar el campo de batalla, los jugadores tendrán que analizar cada nueva configuración antes de entrar en combate, haciendo que la capacidad de adaptación sea tan importante como la puntería.

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