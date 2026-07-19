PlayStation tiene una alineación que podría sorprender incluso a los más exigentes

El calendario de lanzamientos suele ser uno de los mejores indicadores para medir el estado de una consola. Cuando una plataforma logra mantener un flujo constante de videojuegos durante varios meses, el mensaje es claro: todavía tiene mucho por ofrecer. Y eso es precisamente lo que ocurre con PlayStation 5 en la segunda mitad de 2026.

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Aunque buena parte de las conversaciones recientes han girado alrededor de proyectos anunciados para 2027, el panorama inmediato está lejos de quedarse corto. Las próximas semanas estarán marcadas por el regreso de franquicias legendarias, nuevas propuestas de estudios reconocidos y algunas apuestas completamente inéditas que buscarán hacerse un espacio entre los grandes nombres de la industria.

El catálogo también deja ver una estrategia bastante variada. Hay experiencias para quienes disfrutan de los juegos de rol, aventuras narrativas, acción, terror, plataformas, simuladores, estrategia, lucha y multijugador competitivo. En otras palabras, difícilmente habrá un jugador que no encuentre al menos un lanzamiento interesante durante los próximos meses.



Otro aspecto llamativo es que varios estudios aprovecharán esta segunda mitad del año para traer de vuelta sagas que llevaban bastante tiempo sin novedades, mientras que otros presentarán nuevas propiedades intelectuales con propuestas diferentes a las habituales. Esa combinación convierte al cierre de 2026 en uno de los periodos más variados que ha tenido la consola desde su lanzamiento.



Y aunque muchos jugadores siguen pendientes de los proyectos que llegarán el próximo año, la realidad es que todavía queda un extenso calendario por recorrer antes de cambiar de página.

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Es precisamente allí donde PlayStation confirmó una lista con 19 videojuegos que llegarán a PS5 durante el resto de 2026, conformando uno de los catálogos más completos para los meses finales del año.

La primera parada será el 28 de julio con Halo: Campaign Evolved, un remake que marcará el histórico debut de la franquicia en PlayStation. Esta nueva versión incluirá mejoras gráficas, misiones adicionales, cooperativo local y en línea, juego cruzado y progresión compartida entre PS5 y PC.

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Agosto llegará especialmente cargado. El 4 de agosto debutarán Beast of Reincarnation, el nuevo RPG de acción de Game Freak ambientado en un Japón postapocalíptico, y Big Walk, una peculiar aventura cooperativa para hasta doce jugadores creada por los responsables de Untitled Goose Game. Ese mismo día, Big Walk también se incorporará al catálogo de PlayStation Plus.

Dos días después aparecerá MARVEL Tokon: Fighting Souls, un juego de lucha con estética inspirada en el anime que enfrentará equipos de cuatro contra cuatro utilizando un amplio elenco inicial de héroes y villanos de Marvel, acompañado por tutoriales y modos pensados para nuevos jugadores.

El 27 de agosto será una de las fechas más ocupadas del calendario. Ese día llegarán Metal Gear Solid: Collection Master Vol. 2, con clásicos como Metal Gear Solid 4, Peace Walker y Ghost Babel; Resonance: A Plague Tale Legacy, que actuará como precuela de Requiem; y Star Wars Zero Company, una propuesta táctica por turnos desarrollada por Bit Reactor y Respawn Entertainment ambientada durante las Guerras Clon.

Septiembre tampoco dará tregua. El 3 de septiembre llegará The Blood of Dawnwalker, RPG de fantasía oscura desarrollado por Rebel Wolves. Un día después aparecerá Onimusha: Way of the Sword, que traerá nuevamente el combate sobrenatural con espadas de la histórica franquicia de Capcom.

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Uno de los lanzamientos más esperados del año será Marvel's Wolverine, previsto para el 15 de septiembre. Insomniac Games apostará por una aventura protagonizada por Logan junto a personajes como Jean Grey, Sabretooth y Mystique, con un enfoque centrado en el combate y la narrativa.

El 24 de septiembre será el turno de dos propuestas completamente distintas. Por un lado, Control Resonant, secuela del universo creado por Remedy que cambiará parte de la fórmula del juego original hacia un RPG de acción. Por otro, Silent Hill: Townfall, una nueva historia de terror psicológico narrada en primera persona que combinará exploración, sigilo y resolución de acertijos.

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Octubre será, probablemente, el mes más fuerte de todo el calendario.

El 1 de octubre aparecerá Rayman Legends Retold, una reinterpretación del clásico de plataformas con gráficos renovados, nuevos niveles y cooperativo local. Apenas un día después llegará Ace Combat 8: Wings of Theve, que buscará ampliar el componente multijugador de la franquicia aérea de Bandai Namco.

La galaxia de Star Wars también tendrá espacio para otro lanzamiento con Star Wars: Galactic Racer, previsto para el 6 de octubre, una propuesta de carreras ambientada en la era posterior a El Retorno del Jedi, con vehículos y personajes personalizables además de multijugador para doce participantes.

Durante ese mismo mes llegará Phantom Blade Zero, fijado para el 9 de octubre. El nuevo proyecto de S-Game mezclará artes marciales, fantasía oscura y elementos del wuxia bajo un sistema de combate extremadamente rápido, mientras que un State of Play dedicado mostrará más detalles posteriormente.

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El 15 de octubre será el turno de Castlevania: Belmont's Curse, una colaboración entre Evil Empire, Motion Twin y Konami que combinará la velocidad de Dead Cells con el universo de Castlevania en una aventura de desplazamiento lateral llena de plataformas, secretos y combates.

Finalmente, el 23 de octubre llegará Call of Duty: Modern Warfare 4, cuya campaña estará ambientada en un conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Además de una nueva historia, incluirá doce mapas multijugador, un renovado mapa dinámico y una evolución del modo DMZ con hasta veinte escuadrones simultáneos.

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Y cuando muchos pensaban que octubre sería el gran cierre del año, noviembre todavía guardará una de las producciones más esperadas de toda la industria.

El 19 de noviembre debutará Grand Theft Auto VI, que llevará a Jason y Lucia a una nueva historia ambientada en el lado más oscuro del lugar más soleado de Estados Unidos, marcando el regreso de una de las franquicias más importantes de Rockstar Games.

Más allá del peso individual de cada lanzamiento, la lista deja claro que PlayStation busca mantener un ritmo constante durante el cierre de 2026. Entre remakes, secuelas, nuevas propiedades intelectuales y el regreso de franquicias históricas, la consola tendrá una oferta suficientemente amplia para distintos tipos de jugadores.

Y aunque siempre existe la posibilidad de que se anuncien nuevos títulos antes de terminar el año, el calendario actual ya demuestra que todavía quedan varios meses cargados de novedades para quienes esperan seguir ampliando su biblioteca de PS5.

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