Ya es oficial: Roblox quiere que cualquiera cree un juego desde el celular y esto cambia todo

Durante años, crear un videojuego dentro de Roblox ha significado aprender herramientas de desarrollo, entender mecánicas de programación y dedicar horas a construir cada detalle de una experiencia. Aunque la plataforma ha impulsado una enorme comunidad de creadores, ese proceso todavía representa una barrera para quienes solo tienen una idea y quieren verla cobrar vida.

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Al mismo tiempo, la inteligencia artificial continúa transformando la manera en que se producen contenidos digitales. Desde imágenes hasta modelos tridimensionales, cada vez son más las herramientas que reducen el tiempo necesario para convertir un concepto en un proyecto funcional.

Roblox no ha sido ajeno a esta tendencia. En los últimos meses, la compañía ha presentado diferentes soluciones impulsadas por IA para facilitar el trabajo de los desarrolladores, incluyendo tecnologías capaces de generar objetos 3D listos para usarse a partir de texto o imágenes. El objetivo ha sido claro: reducir las tareas repetitivas y permitir que los creadores se concentren en el diseño de sus experiencias.



Ahora, la empresa da un paso mucho más ambicioso al trasladar gran parte de ese proceso directamente a la aplicación principal, eliminando la necesidad de comenzar desde un computador para desarrollar una idea.



La gran novedad es Build, una nueva pestaña de creación integrada en la aplicación de Roblox, diseñada principalmente para dispositivos móviles. Gracias a esta herramienta, cualquier usuario podrá escribir una simple descripción en texto y convertirla en un juego básico listo para probar, compartir con amigos o incluso publicar dentro de la plataforma.

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Por ejemplo, un creador podrá solicitar un juego de aventuras ambientado en un bosque lleno de obstáculos, y Build generará automáticamente una experiencia inicial con mecánicas de juego, escenario, personajes, estilo visual, efectos de sonido y otros elementos necesarios para comenzar el proyecto.

La herramienta también estará conectada con Roblox Studio, el entorno gratuito de desarrollo de la compañía. Ambos compartirán el mismo historial de chat, modelos de IA y sistema de trabajo, permitiendo iniciar un proyecto desde el celular y continuarlo posteriormente en Studio con herramientas más avanzadas, o supervisar el progreso desde un dispositivo móvil mientras se trabaja desde el computador.

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Junto a Build, Roblox anunció nuevas herramientas basadas en agentes de inteligencia artificial que llegarán tanto a esta nueva experiencia como a Studio durante los próximos meses.

Entre ellas se encuentra un agente de pruebas que será capaz de detectar errores antes de que los jugadores ingresen al juego, un agente de análisis que responderá preguntas sobre el rendimiento de una experiencia utilizando lenguaje natural y un agente de experimentos que sugerirá qué pruebas realizar para mejorar aspectos como la participación, la retención y la monetización.

Según Vlad Loktev, director del Ecosistema de Creadores de Roblox, estas herramientas buscan ofrecer nuevas posibilidades tanto para quienes apenas comienzan como para desarrolladores con experiencia, reduciendo tareas repetitivas y facilitando el proceso de creación.

Este anuncio también se suma a otras iniciativas recientes de la compañía relacionadas con inteligencia artificial. Roblox recordó que ya cuenta con Modelos Procedurales para generar assets 3D paramétricos mediante texto o imágenes y con Cube, su modelo base capaz de crear objetos listos para usarse dentro de los juegos, desde accesorios hasta vehículos. Además, adelantó que trabaja en un futuro modelo capaz de construir escenas 3D completas, editables y jugables a partir de una sola indicación de texto.

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La fase inicial de Build comenzará el 28 de julio con una versión alfa pública para usuarios de Nueva Zelanda. Posteriormente, Roblox ampliará su disponibilidad a más regiones conforme continúe el desarrollo de la herramienta.

Durante este periodo de pruebas, Build estará disponible para usuarios de 9 años o más que hayan completado la verificación de edad. Los juegos que superen los controles de seguridad de la plataforma podrán publicarse para usuarios de 16 años o más con verificación de edad, y seguirán el mismo proceso de revisión y descubrimiento que el resto de experiencias disponibles en Roblox.

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La compañía también confirmó que Build contará con una versión básica gratuita para los creadores, mientras que algunas funciones adicionales estarán disponibles mediante opciones de pago orientadas a usuarios más avanzados.

Con esta apuesta, Roblox busca que el desarrollo de videojuegos sea más accesible para millones de personas, llevando las herramientas de creación directamente al celular y apoyándose en la inteligencia artificial para reducir las barreras de entrada sin reemplazar el trabajo creativo de quienes construyen las experiencias.

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