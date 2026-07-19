Así regirá el pico y placa en Medellín y todo el Valle de Aburrá del 20 al 26 de julio de 2026

Los conductores de carros particulares, motocicletas y taxis en Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá deberán tener en cuenta cómo funcionará el pico y placa durante la semana del lunes 20 al domingo 26 de julio de 2026, de acuerdo con la rotación que comenzó a regir desde el pasado 2 de febrero y que estará vigente hasta el 31 de julio de 2026.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La medida aplica en Medellín y en los otros nueve municipios del área metropolitana. Para carros particulares y motos de dos y cuatro tiempos, la restricción opera de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.. En el caso de los taxis, el horario va de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este lunes 20 de julio, festivo por el Día de la Independencia de Colombia, no habrá pico y placa para ningún tipo de vehículo.



Pico y placa para carros y motos del 21 al 24 de julio

Para los vehículos particulares, la restricción se aplica según el último número de la placa. En el caso de las motocicletas de dos y cuatro tiempos, rige con el primer número de la placa.



Así será la rotación durante la semana:

Publicidad

Lunes 20 de julio (festivo): no aplica

Martes 21 de julio: placas terminadas en 0 y 3

placas terminadas en Miércoles 22 de julio: placas terminadas en 4 y 6

placas terminadas en Jueves 23 de julio: placas terminadas en 5 y 9

placas terminadas en Viernes 24 de julio: placas terminadas en 2 y 8

La medida tampoco aplica durante el fin de semana, por lo que el sábado 25 y el domingo 26 de julio no habrá restricción para carros particulares ni motocicletas.

Así funcionará el pico y placa para taxis en Medellín esa semana

Para los taxis, la restricción se define por el último número de la placa y cambia según un calendario semestral.

Publicidad

Durante la semana del 20 al 26 de julio de 2026, el pico y placa para taxis será el siguiente:

Lunes 20 de julio (festivo): no aplica

Martes 21 de julio: placas terminadas en 3

placas terminadas en Miércoles 22 de julio: placas terminadas en 5

placas terminadas en Jueves 23 de julio: placas terminadas en 6

placas terminadas en Viernes 24 de julio: placas terminadas en 9

placas terminadas en Sábado 25 de julio: placas terminadas en 0

placas terminadas en Domingo 26 de julio: no aplica

Estas son las vías exentas del pico y placa en Medellín

La Alcaldía de Medellín recordó que la medida mantiene varias vías exentas, en las que sí se podrá circular pese a la restricción. Entre ellas están:

La avenida Regional.

La Autopista Sur, en jurisdicción de Medellín.

La vía Las Palmas.

La vía 4.1 hacia el Occidente antioqueño.

La conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas.

La calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur.

Los corregimientos.

Los corredores habilitados para llegar a la Terminal del Norte.

Además, para garantizar el acceso a la Terminal de Transportes del Norte, continúan exentos algunos corredores específicos.

Para quienes ingresan desde el norte por la Autopista Sur, el paso habilitado es por la carrera 64A (vía colectora) entre las calles 75B y 88.

Publicidad

En el caso de quienes se movilizan desde el sur por la avenida Regional, deben tomar el lazo sur-oriente hacia la calle 78 (Puente del Mico), continuar por la calle 78 en sentido oriente-occidente y entrar a la Terminal por la carrera 64C.

También están exentas:

Publicidad

La calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C, en sentido oriente-occidente por la calzada norte.

La carrera 64C en sentido sur-norte, en su costado oriental, entre la calle 78 y la calle 88.

La calle 88 entre las carreras 64C y 64A.

Hasta cuándo estará vigente esta rotación

La rotación actual del pico y placa para particulares, motos y taxis en Medellín comenzó el 2 de febrero de 2026 y estará vigente hasta el 31 de julio de 2026 en los municipios del Valle de Aburrá.

Por ello, los conductores que vayan a movilizarse durante la semana del 20 al 26 de julio deberán tener presente que el lunes festivo no habrá restricción, mientras que la medida volverá a aplicarse con normalidad entre el martes 21 y el viernes 24 de julio para evitar sanciones económicas.

NOTICIAS CARACOL