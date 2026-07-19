La tierna celebración de Keyne, el hermanito de Lamine Yamal, tras victoria de España en el Mundial

España levantó la Copa del Mundo tras coronarse campeona en el partido en el que derrotó a la Selección Argentina por 1-0. Los jugadores de la península ibérica vuelven a llevarse el título a casa tras haberlo conseguido por primera vez hace 16 años, en el Mundial de Sudáfrica. Una de las imágenes que los internautas más esperaban ver eran las reacciones de Keyne, el hermanito menor de Lamine Yamal, uno de los jugadores más jóvenes de la Selección de España y quien juega para el Barcelona en la Liga Española.

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Y es que Keyne ya se había hecho conocido desde la Eurocopa, torneo en el que España también fue campeona. Para ese momento era mucho más pequeño y llevaba consigo un chupón de bebé que causaba ternura. Pero en el Mundial llegó con tres años, recargado de inocencia, autenticidad y encanto; tanto así que conquistó al mundo con sus celebraciones en las gradas mientras veía a su hermano y a sus compañeros de equipo labrar el camino hasta la final. Él ha acompañado ese recorrido con divertidas reacciones que lo han convertido en toda una sensación en las redes sociales. "Es todo para mí, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él", dijo Lamine Yamal al hablar sobre la relación con su hermanito menor.

Keyne Yamal tiene solo tres años. Nació el 5 de septiembre de 2022. Lamine cuenta que tanto en cámaras como en casa hace "tonterías", baila y hasta parece un hombre en el cuerpo de un niño. A tan corta edad ya puede decir que tuvo el honor de ser testigo de cómo su país y su hermano ganaron el título de campeones del mundo. De hecho, las cámaras de la FIFA lo enfocaron cuando terminó el partido. En brazos de la persona que lo cargó durante el compromiso deportivo, Keyne se refugió para llorar, al parecer por la emoción que sentía.



Keyne crying after Spain's win 🥹pic.twitter.com/0ktIWFDwsg — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 19, 2026

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Los fanáticos luego pudieron registrar desde las gradas cómo Keyne por fin entró a la cancha, corrió y abrazó a su hermano Lamine para celebrar. Después se le vio interactuando con uniformados de la Policía que aún permanecían en el campo de juego: los saludó e incluso le permitieron ponerse la gorra que hace parte de la dotación. También pudo darse el lujo de jugar con el balón oficial de este Mundial sobre el terreno de juego e ir hasta la Copa del Mundo gigante e inflable que estaba ubicada en medio del escenario deportivo.

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Lamine Yamal received his medal, while his little brother Keyne went wild seeing himself on the screen 😹 pic.twitter.com/Ijg9PqL5zE — 🐙 (@_bernacleboy) July 19, 2026

Lamine Yamal’s brother was the real entertainer at full-time… he even started playing with the police 😂❤️ pic.twitter.com/cTQxrqBdU0 — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 19, 2026

La imagen más esperada en los festejos de la Selección de España. El abrazo de Lamine Yamal con su hermanito Keyne. El pequeño dueño del show ya es campeón del mundo y llegó para celebrar con su hermano mayor. HERMOSO MOMENTO. pic.twitter.com/GSjq6t4Yv8 — Invictos (@InvictosSomos) July 19, 2026

Keyne Yamal ha protagonizado otros momentos memorables durante este Mundial, como cuando una cámara del estadio lo grabó sacando la lengua y haciendo monerías. También estuvo animando como un hincha más, gritando y moviéndose al ritmo de las barras. Lamine Yamal dice que es feliz de ver el cariño que el público le tiene a su hermanito. El delantero afirma que ver feliz a Keyne y poder darle a su madre la vida que siempre soñó "es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol".