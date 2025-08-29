MSI presenta en Bogotá su serie 2025 con GPUs RTX 50 y procesadores de nueva generación

La capital colombiana fue testigo de un lanzamiento que refleja hacia dónde se dirige la industria del alto rendimiento. MSI presentó en Bogotá su nueva línea de portátiles 2025, equipados con tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX Serie 50 y procesadores de última generación, en un evento que reunió a representantes de la industria tecnológica, aliados y entusiastas del gaming.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La propuesta de MSI se inspira en la mitología nórdica y se apoya en un diseño orientado a la innovación sin concesiones. Los nuevos modelos integran procesadores Intel Arrow Lake HX, además de las series AMD Fire Range y Strix Point, con lo que la compañía busca cubrir distintos perfiles de uso sin perder potencia. A esto se suman tecnologías como OverBoost Ultra y un sistema de refrigeración con cámara de vapor, que mejoran la estabilidad incluso en cargas intensivas.

El verdadero salto está en las nuevas GPU GeForce RTX Serie 50 para laptops, impulsadas por la arquitectura NVIDIA Blackwell. Estas gráficas integran capacidades de inteligencia artificial aplicadas tanto al juego como a la creación de contenido, lo que abre escenarios de mayor fidelidad visual y rendimiento optimizado. Entre sus principales avances se encuentra NVIDIA DLSS 4, que multiplica cuadros por segundo sin sacrificar calidad, y NVIDIA Studio, que ofrece un entorno optimizado para artistas digitales y profesionales creativos.



En la presentación, voceros de NVIDIA y MSI destacaron que el objetivo es responder a una demanda que ya no se limita al gaming. Hoy, la portabilidad es clave y las laptops con serie RTX 50 se consolidan como estaciones de trabajo móviles, con un diseño más delgado y duradero gracias a las optimizaciones Max-Q. Esto representa un cambio en la percepción del mercado: equipos que antes eran vistos como herramientas exclusivamente de entretenimiento ahora compiten en escenarios de producción audiovisual, diseño 3D y flujos de trabajo de alto nivel.

Publicidad

El evento no se limitó a la parte técnica. Los asistentes participaron en charlas especializadas y pudieron probar de primera mano el portafolio de MSI, comprobando el rendimiento en videojuegos y aplicaciones creativas. Esta interacción directa reforzó la idea de que el hardware ya no es solo una promesa en especificaciones, sino una experiencia tangible para usuarios finales.

Más allá del despliegue tecnológico, la jornada en Bogotá evidenció el papel que MSI busca jugar en el mercado colombiano. Con una trayectoria de innovación respaldada por alianzas con NVIDIA e Intel, la marca apuesta por un portafolio que combina diseño, potencia y soluciones pensadas en el futuro del sector.

Publicidad

La llegada de estas laptops marca un punto de inflexión: equipos que no solo ofrecen fluidez en títulos de última generación, sino que también expanden las posibilidades para quienes viven de la creación de contenido. Para gamers competitivos y profesionales creativos, la serie 2025 de MSI con GPUs RTX 50 representa una nueva etapa donde rendimiento, portabilidad y confiabilidad dejan de ser aspiraciones y se convierten en estándares.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktoky WhatsApppara no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.