MultiVersus ya se encuentra disponible a nivel mundial

Warner Bros. Games ha anunciado el lanzamiento global de MultiVersus, el esperado juego de peleas de plataformas free-to-play. Este título ya está disponible en consolas PlayStation5 (PS5), PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, y en PC a través de Steam y Epic Games Store, con soporte completo para juego y progreso cruzado.

Desarrollado por Player First Games y gestionado en vivo por Warner Bros. Games San Diego, MultiVersus presenta una lista en constante crecimiento de personajes populares de las franquicias de Warner Bros. Discovery. La primera temporada, denominada "Puns & Villainy", introduce nuevos luchadores como el infame Joker de DC, Jason Voorhees de la serie de películas de terror Viernes 13, y Banana Guard de Hora de aventura. Además, el Agente Smith de la saga Matrix se unirá al elenco más adelante en la temporada.

Te puede interesar:

El juego también estrena un novedoso modo PvE (Jugador vs. Entorno) llamado Fisura, que ofrece una alternativa al clásico PvP (Jugador vs. Jugador), permitiendo a los jugadores disfrutar de combates con giros inesperados y recompensas únicas. Entre los nuevos mapas se encuentran entornos inspirados en las populares series animadas El laboratorio de Dexter y Las chicas superpoderosas, ya disponibles para los jugadores.

Publicidad

"Con el lanzamiento oficial de MultiVersus, estamos brindando a los jugadores una experiencia gratuita con un creciente elenco de personajes icónicos de Warner Bros. Discovery", comentó David Haddad, presidente de Warner Bros. Games. "Nuestro objetivo es ofrecer un juego accesible y divertido tanto para jugadores casuales como competitivos, con elementos que pueden disfrutarse en solitario o en compañía de amigos".

Tony Huynh, cofundador y director de juego de Player First Games, agregó: "Este proyecto ha sido un sueño hecho realidad para nuestro equipo. Nos hemos asegurado de que cada personaje tenga un diseño cuidado y único, tanto en su apariencia como en sus movimientos y mecánicas de combate. Además, con la inclusión del modo PvE Fisura, complementamos el modo PvP ofreciendo más formas de jugar MultiVersus, junto con nuestro rollback netcode personalizado para una experiencia de juego en línea fluida".

Publicidad

El Joker, Jason Voorhees, Banana Guard y el Agente Smith se unen a un impresionante elenco de personajes como Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Black Adam, Shaggy y Velma (Scooby-Doo), Bugs Bunny, Taz, Marvin el Marciano (Looney Tunes), Arya Stark (Game of Thrones), Tom y Jerry (Tom y Jerry), Finn y Jake (Hora de aventura), Steven Universe y Garnet (Steven Universe), el Gigante de Hierro, LeBron James (Space Jam: A New Legacy), Rick y Morty (Rick and Morty), Gizmo y Stripe (Gremlins), y la criatura original Reindog. Este elenco seguirá creciendo con futuras actualizaciones de temporada.

MultiVersus llega con una variedad de modos disponibles Imagen: cortesía Warner Bros. Entertainment Inc.

MultiVersus ofrece una amplia variedad de modos de juego tanto en línea como localmente. El modo Fisura incluye peleas de jefes, minijuegos y recompensas únicas, ideal para aprender mecánicas, probar personajes y mejorar habilidades. También se pueden disfrutar combates en equipo 2 vs 2, partidas 1 vs 1, todos contra todos para cuatro jugadores, cooperativo contra IA, salas personalizadas, The Lab (modo de práctica), tutoriales y partidas locales para hasta cuatro competidores.

Los jugadores pueden explorar mapas dinámicos como El laboratorio de Dexter y la ciudad de Saltadilla, junto con la Baticueva (DC), el Fuerte del Árbol (Hora de aventura), la Mansión Embrujada de Scooby (Scooby-Doo), el Sky Arena (Steven Universe) y otros escenarios.

Cada personaje en MultiVersus cuenta con un conjunto específico de mecánicas de combate, mejoradas con gráficos e iluminación que resaltan la acción en pantalla. El juego también utiliza rollback netcode personalizado para asegurar una experiencia de juego en línea perfecta.

El juego de peleas de plataformas gratuito se ha lanzado Imagen: cortesía Warner Bros. Entertainment Inc.

Publicidad

Además, MultiVersus cuenta con talentos destacados en el doblaje, incluyendo a Mark Hamill como el Joker, Kevin Conroy como Batman, Tara Strong como Harley Quinn, George Newbern como Superman, Maisie Williams como Arya Stark, Matthew Lillard como Shaggy, Estelle como Garnet, entre otros.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.