Nadie lo esperaba: Cuphead prepara su regreso y viene acompañado de otra sorpresa

Han pasado varios años desde que Cuphead se consolidó como uno de los fenómenos independientes más importantes de la industria. Su mezcla de animación tradicional, dificultad desafiante y una estética inspirada en los dibujos animados de las décadas de 1930 lo convirtió en una propuesta difícil de ignorar.

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Desde su lanzamiento original en 2017, la franquicia no solo amplió su presencia a más plataformas, sino que también recibió una expansión, productos oficiales e incluso una adaptación animada para televisión. Sin embargo, después de varios años sin noticias sobre una nueva aventura protagonizada por Cuphead y Mugman, muchos seguidores comenzaron a preguntarse cuál sería el siguiente paso del estudio canadiense.

Durante Summer Game Fest 2026, Studio MDHR decidió responder esa pregunta, aunque no exactamente de la manera que muchos esperaban.



La compañía publicó un boletín especial para compartir novedades sobre el futuro de la franquicia y mostrar hacia dónde se dirige uno de los estudios independientes más reconocidos de los últimos años. Lo curioso es que el anuncio no estuvo centrado en un único proyecto.



Después de varios años de espera, Studio MDHR confirmó oficialmente que ya comenzó el desarrollo de un nuevo videojuego de Cuphead completamente animado a mano.

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Por ahora, el proyecto se encuentra en una etapa muy temprana de producción y el estudio no compartió detalles sobre su jugabilidad, historia o fecha de lanzamiento. Lo único confirmado es que los personajes regresarán en una nueva aventura y que el equipo revelará más información en el futuro.

Según explicó Chad Moldenhauer, cofundador del estudio, la artesanía y el trabajo detallado continúan siendo el eje principal de cada proyecto desarrollado por la compañía. Precisamente por eso, decidieron aprovechar Summer Game Fest para ofrecer un primer vistazo a lo que han estado preparando.

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Pero la sorpresa no terminó ahí.

Studio MDHR también anunció Mighty Cuphead Adventure, un nuevo juego de acción y plataformas en estilo 8 bits que ha estado desarrollándose en secreto dentro del estudio.

A diferencia de otros títulos modernos inspirados en los clásicos, este proyecto busca recrear la experiencia de los años ochenta de una forma mucho más auténtica. El juego fue programado utilizando lenguaje Assembly, una tecnología asociada directamente con aquella época, y fue diseñado siguiendo las especificaciones técnicas de la consola Sega Master System.

Aunque podrá jugarse en plataformas modernas y PC, quienes quieran una experiencia todavía más cercana a la original tendrán la posibilidad de adquirirlo en formato físico para Sega Master System, una decisión poco habitual en la industria actual.

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Por el momento, Studio MDHR no ha revelado una fecha de lanzamiento para Mighty Cuphead Adventure, pero aseguró que compartirá más detalles durante los próximos meses a través de sus canales oficiales.

La noticia representa un movimiento interesante para el estudio. Por un lado, confirma que Cuphead continuará creciendo con una nueva entrega desarrollada bajo la filosofía artística que hizo famosa a la franquicia. Por otro, demuestra el interés del equipo por experimentar con formatos y tecnologías retro para ofrecer experiencias diferentes a su comunidad.

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Fundado por los hermanos Chad y Jared Moldenhauer en Canadá, Studio MDHR ha construido una identidad muy particular alrededor de la preservación de técnicas clásicas de animación y diseño. Esa visión permitió que Cuphead se convirtiera en un éxito tanto comercial como crítico, alcanzando millones de jugadores en Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC.

Ahora, mientras el próximo gran juego de Cuphead comienza a tomar forma detrás de escena, los fanáticos tendrán un adelanto inesperado con Mighty Cuphead Adventure, un proyecto que busca viajar varias décadas al pasado para demostrar que las ideas clásicas todavía tienen mucho espacio dentro de la industria moderna.

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