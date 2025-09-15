En vivo
Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / NRG conquista el Mundial de Rocket League 2025 en Lyon y París albergará el Major 2026

NRG conquista el Mundial de Rocket League 2025 en Lyon y París albergará el Major 2026

Con una final vibrante y récord de asistencia en Francia, Rocket League ya prepara su próximo gran reto: un Major en París que promete ser el evento más grande en la historia del juego.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: septiembre 15, 2025 11:25 a. m.
Comparta en:
NRG conquista el Mundial de Rocket League 2025
Cortesía: Epic

