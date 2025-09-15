NRG conquista el Mundial de Rocket League 2025 en Lyon y París albergará el Major 2026

El Campeonato Mundial de Rocket League 2025 se despidió con cifras históricas y un nuevo campeón. En la LDLC Arena de Lyon, Francia, cerca de 10,000 aficionados diarios vivieron el desenlace de una temporada marcada por el alto nivel competitivo. NRG Esports, representante de Norteamérica, se quedó con el título tras superar a Team Falcons en una final que cerró un ciclo inolvidable para la Rocket League Championship Series (RLCS).



Una final dominada por NRG

El equipo conformado por Massimo “Atomic” Franceschi, Landon “BeastMode” Konerman y Daniel “Daniel” Piecenski mostró solidez desde la fase de grupos y confirmó su buen momento en la gran final. Con un marcador de 4-1, NRG neutralizó el juego de Team Falcons, campeón del Major de Raleigh y líder en puntuación LAN durante 2025. Además de la gloria deportiva, la escuadra norteamericana aseguró un premio de 300,000 dólares, consolidando su lugar en la historia del título.



Lyon, epicentro de los esports

El Mundial no solo dejó un nuevo campeón, también evidenció la capacidad de Francia para convertirse en anfitrión de grandes eventos de esports. Durante dos fines de semana, Lyon recibió tanto el Fortnite Global Championship como el Mundial de Rocket League, atrayendo multitudes internacionales y generando un impacto económico estimado en 50 millones de dólares para la ciudad.

En total, jugadores y seguidores de más de 26 países se dieron cita en el evento, reforzando la imagen de Lyon como un referente global de los deportes electrónicos. La energía en la LDLC Arena, colmada cada jornada, confirmó que el público europeo está dispuesto a llenar recintos de gran formato para vivir la experiencia en directo.



París toma la posta en 2026

Con este impulso, la organización de la RLCS ya proyecta un nuevo salto de escala. La Arena La Défense, en París, será la sede del Major 2 de 2026 del 20 al 24 de mayo. Se trata del recinto techado más grande de Francia, con una capacidad de 25,000 espectadores, lo que lo convertirá en uno de los escenarios más imponentes en la historia de Rocket League.

La decisión no solo responde al crecimiento sostenido de la comunidad, sino también a la apuesta por consolidar a Francia como destino clave para los esports en Europa. La expectativa es que el Major de París supere los registros de Lyon y abra la puerta a nuevos hitos para la disciplina.



Un calendario que mira hacia adelante

En paralelo al anuncio del próximo Major, también se definió el arranque de la temporada 2026. El ciclo iniciará en noviembre con los Opens en línea y continuará en diciembre con un nuevo evento Kick-Off LAN en Copenhague, Dinamarca. Más adelante, Norteamérica será escenario del Major 1, con detalles de fechas y sedes aún por confirmar. El calendario culminará nuevamente con el Mundial de Rocket League, cuya sede se anunciará en los próximos meses.



Un crecimiento sostenido

El desenlace en Lyon refleja el momento que atraviesa Rocket League en el ecosistema competitivo. De un juego que combinó fútbol y coches en sus primeros pasos, hoy se consolida como una disciplina con alcance global, audiencias fieles y eventos que logran llenar estadios. La RLCS, con su apuesta por formatos cada vez más ambiciosos, marca un camino de expansión que parece lejos de detenerse.



La coronación de NRG y la confirmación de París como sede del próximo Major son dos señales claras de esa evolución. Mientras los equipos afinan estrategias para la siguiente temporada, el público ya tiene una cita agendada: mayo de 2026 en la Arena La Défense, un escenario que promete elevar el estándar de los esports en Europa.

