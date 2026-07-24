Ya es oficial: EA SPORTS FC 27 revela una edición inédita y sorprende antes de su estreno

Cada año, la llegada de un nuevo EA SPORTS FC despierta expectativas entre millones de jugadores. Más allá de las plantillas actualizadas o los gráficos, la comunidad siempre espera descubrir cuáles serán las funciones que realmente cambiarán la experiencia dentro y fuera de la cancha.

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En esta ocasión, Electronic Arts comenzó a mover las fichas semanas antes del lanzamiento mundial del juego. Durante los últimos días aparecieron diferentes anuncios relacionados con la portada, mientras que el primer vistazo a la jugabilidad dejó entrever que la compañía busca ampliar la forma en que los usuarios interactúan con el fútbol virtual.

Las primeras imágenes también mostraron que varios de los modos tradicionales recibirán cambios importantes. Desde Football Ultimate Team hasta el Modo Carrera, la desarrolladora apostó por renovar sistemas conocidos en lugar de limitarse a una simple actualización anual.



Al mismo tiempo, la comunidad comenzó a notar referencias a un nuevo espacio social que promete ampliar la experiencia más allá de los partidos convencionales. Sin embargo, todavía faltaba conocer cuál sería el anuncio central que acompañaría esta nueva etapa de la franquicia.



Fue entonces cuando Electronic Arts confirmó uno de los mayores cambios para esta edición.

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EA SPORTS FC 27 llegará oficialmente el 25 de septiembre de 2026 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Además del lanzamiento global, la compañía presentó por primera vez la Ultimate Plus Edition, una edición especial de tiempo limitado que estará disponible para reserva hasta el 31 de agosto.

La revelación también confirmó que Kylian Mbappé y Jude Bellingham compartirán la portada de esta nueva Ultimate Plus Edition. El delantero francés, anunciado previamente como imagen de la Standard Edition y la Ultimate Edition, estará acompañado por el mediocampista inglés, quien suma su tercera aparición en una portada de EA SPORTS FC.

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La nueva edición ofrecerá una serie de beneficios para quienes la reserven, entre ellos hasta siete días de acceso anticipado a partir del 18 de septiembre, además de contenido para Football Ultimate Team, hasta 10.000 FC Points distribuidos en cinco entregas mensuales, los Pases Premium correspondientes a las temporadas 1 a la 5 y diferentes recompensas para varios modos del juego.

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue The Grounds, un espacio social completamente nuevo para la franquicia. Este modo expandirá la experiencia de Clubes con actividades dentro y fuera de la cancha, permitiendo desarrollar al futbolista mediante progresión y personalización mientras recibe la orientación de figuras como Kylian Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala y el personaje Alex Hunter.

El Modo Carrera también recibirá una renovación importante gracias a un mercado de transferencias reconstruido. Electronic Arts confirmó que este sistema estará impulsado por TransferRoom, incorporando negociaciones más dinámicas, guerras de ofertas entre clubes y valores de mercado que cambiarán según distintos factores, incluyendo el potencial del jugador, su rendimiento y la capacidad económica de cada equipo.

En Football Ultimate Team aparecerá otra de las grandes novedades: la Galería de FUT. Esta función permitirá conservar y organizar colecciones de futbolistas históricos y actuales provenientes de distintos clubes, ligas, campañas y selecciones, desbloqueando recompensas mientras se fortalece la identidad del club durante la temporada.

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A nivel jugable, EA asegura haber incorporado varios cambios basados en los comentarios de la comunidad. Entre ellos se encuentran saques de esquina dinámicos, mejoras en la inteligencia ofensiva, ajustes en la IA defensiva y una experiencia enfocada en ofrecer mayor control y fluidez durante los encuentros.

La autenticidad continúa siendo uno de los principales pilares de la franquicia. EA SPORTS FC 27 contará con más de 21.000 futbolistas, más de 800 clubes y selecciones nacionales, 130 estadios, más de 35 ligas y el respaldo de más de 300 socios oficiales del fútbol mundial.

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El juego volverá a reunir competiciones como la UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga y LALIGA EA SPORTS, además de importantes torneos del fútbol femenino como la UEFA Women's Champions League, la Barclays Women's Super League y la National Women's Soccer League.

Quienes cuenten con una suscripción a EA Play también podrán acceder a una prueba anticipada de 10 horas desde el 18 de septiembre, mientras que los usuarios de EA Play Pro tendrán acceso desde el primer día a la edición correspondiente con todos los beneficios incluidos.

Eso sí, Electronic Arts aclaró que algunas funciones, incluido The Grounds y su integración con Clubes, estarán disponibles únicamente en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.

Con estas novedades, EA SPORTS FC 27 busca ampliar la experiencia tradicional del simulador de fútbol incorporando nuevas formas de progresión, interacción y personalización. A poco más de dos meses de su lanzamiento, la franquicia ya dejó claro que este año no solo buscará actualizar plantillas, sino ofrecer nuevas razones para volver al terreno de juego.

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