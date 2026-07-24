Alarma por actividad del volcán Puracé: se restringen vuelos y cierra el aeropuerto de Popayán

La actividad del volcán Puracé mantiene en alerta a las autoridades del suroccidente del país. Este jueves, la Aeronáutica Civil anunció restricciones temporales en el espacio aéreo y el cierre del aeropuerto de Popayán, luego de que se confirmara la presencia de ceniza volcánica en varios sectores del departamento del Cauca. Según informaron las autoridades y la misma comunidad, se registró caída de ceniza en los municipios de Puracé, Coconuco, Paletará y algunas zonas de Popayán, situación que ha generado preocupación por los posibles efectos sobre la movilidad aérea y la salud de la población.

La Aerocivil explicó que, tras evaluaciones meteorológicas y verificaciones técnicas realizadas durante la mañana, se comprobó la presencia efectiva de ceniza en la capital caucana y su área de influencia. La nube volcánica reduce la visibilidad y representa un riesgo para la operación segura de las aeronaves.

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Aerocivil restringe operaciones aéreas

Como medida preventiva, la entidad anunció varias acciones para proteger la seguridad de los vuelos:

Restricción de la navegación aérea en el Área de Control de Tránsito Aéreo de Cali y las rutas conexas desde la superficie hasta el nivel de vuelo FL210 (21.000 pies de altitud).

en el Área de Control de Tránsito Aéreo de Cali y las rutas conexas desde la superficie hasta el nivel de vuelo FL210 (21.000 pies de altitud). Cierre temporal del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán , inicialmente hasta el mediodía, cuando se realizará una nueva evaluación de la presencia de ceniza en la pista y en las trayectorias de despegue y aterrizaje.

, inicialmente hasta el mediodía, cuando se realizará una nueva evaluación de la presencia de ceniza en la pista y en las trayectorias de despegue y aterrizaje. Implementación de desvíos y reorganización de rutas aéreas para garantizar la continuidad de los vuelos por trayectorias seguras.

La Aerocivil pidió a los pasajeros con vuelos desde o hacia Popayán, Cali y otras terminales cercanas mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estado de sus itinerarios y posibles reprogramaciones.



Aumentan las emisiones de gases y continúa la actividad sísmica

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el volcán Puracé permanece en alerta amarilla, nivel que indica cambios en el comportamiento del sistema volcánico y la necesidad de mantener un monitoreo permanente.

Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Popayán, explicó a Noticias Caracol que el incremento de la actividad está relacionado con un proceso de desgasificación del volcán, que en los últimos días ha registrado emisiones elevadas de gases y ceniza, dispersadas principalmente hacia el noroccidente por efecto de los vientos.



"Estamos en uno de los escenarios contemplados dentro de la alerta amarilla, en el que se presenta una mayor actividad volcánica", explicó el experto.

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Santacoloma señaló que las autoridades han recibido reportes de afectaciones en cultivos, actividad ganadera y algunas fuentes de agua debido a la caída de ceniza, mientras el SGC mantiene un monitoreo permanente de la evolución del volcán. Además, indicó que continúa la actividad sísmica asociada a la dinámica interna del Puracé y persiste el aumento en las emisiones de dióxido de azufre (SO₂), un indicador del movimiento de fluidos al interior del sistema volcánico.

¿Existe riesgo de evacuación?

Pese al incremento de la actividad, el Servicio Geológico Colombiano aclaró que por ahora no existen señales que indiquen la necesidad de ordenar una evacuación. "De momento no hay peligros detectados en cuanto a la energía y al comportamiento del volcán que hagan pensar en una evacuación. Por ahora no se ven cambios, aunque este escenario puede cambiar", explicó Santacoloma.

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El funcionario reconoció que existe incertidumbre entre las comunidades cercanas al volcán debido a las emisiones de ceniza, pero precisó que este comportamiento se ha venido presentando de manera continua desde el año pasado y que las autoridades mantienen vigilancia las 24 horas para detectar cualquier cambio que obligue a modificar el nivel de alerta.

Las autoridades recomendaron a la población de las zonas cercanas mantenerse atenta únicamente a la información emitida por los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo, mientras continúa el monitoreo de la actividad del Puracé y de la dispersión de la ceniza volcánica.

María Paula Rodríguez Rozo

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