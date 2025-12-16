Roblox Replay 2025 revela cómo la Generación Z y Alfa crean, buscan y se expresan

Roblox presentó Roblox Replay 2025, un recuento que va más allá de cifras llamativas para ofrecer una radiografía del comportamiento digital de la Generación Z y la Generación Alfa. El informe no solo confirma el crecimiento sostenido de la plataforma, sino que muestra cómo el juego, la exploración y la identidad digital se entrelazan en un mismo espacio cultural.

El contexto no es menor. 2025 fue el año más grande en la historia de Roblox, con 88,7 mil millones de horas de interacción, 151,5 millones de usuarios activos diarios y un promedio de 2,8 horas al día por usuario. A esto se suma un récord de 25 millones de jugadores simultáneos, una cifra que da cuenta de la escala global que alcanzó la plataforma.

Buscar para descubrir, no solo para encontrar

Uno de los datos más reveladores del Replay tiene que ver con el comportamiento de búsqueda. Roblox registró más de 50 millones de búsquedas diarias, y la mayoría no estuvo enfocada en títulos específicos, sino en géneros, emociones o conceptos amplios como terror, rol o desafíos. Esto confirma que la plataforma funciona como un espacio de exploración constante, donde descubrir nuevas experiencias es parte central del uso.



A nivel global, las búsquedas más frecuentes combinaron experiencias consolidadas con propuestas recientes: Brookhaven (2020), Grow a Garden (2025) y Steal a Brainrot (2025). La convivencia entre nostalgia y novedad aparece como uno de los motores de la interacción.



Argentina y México: patrones compartidos, matices locales

En Argentina, las búsquedas más populares incluyeron Roba un Brainrot, Terror, 99 días en el bosque, Steal a Latamrot y Obby. Entre las búsquedas únicas se destacaron intereses como autos, armas, duelos y juegos de terror, junto a referencias culturales locales y creadores conocidos.

En México, el top fue muy similar, con Roba un Brainrot, Terror, Steal a Latamrot, 99 días en el bosque y Obby. Sin embargo, las búsquedas únicas ampliaron el espectro hacia carros, motos, desastres naturales, escondidas y juegos de pistolas, mostrando una preferencia marcada por experiencias dinámicas y de acción.

Estos datos refuerzan una idea clave: aunque las tendencias son globales, cada mercado imprime su propio sello en la forma de explorar y jugar.

El avatar como centro de la experiencia

Si hay un eje transversal en Roblox Replay 2025 es la autoexpresión. Los usuarios actualizaron sus avatares un promedio de 274 millones de veces al día, una cifra que refleja cuán central es esta herramienta para comunicar identidad, estado de ánimo o pertenencia.

Según encuestas citadas por la plataforma, los usuarios de la Generación Z tienen seis veces más probabilidades de sentir que expresarse mediante avatares es “más ellos mismos” que publicar fotos en redes sociales. Cambiar de look, probar identidades o adaptarse a una experiencia específica se volvió parte natural del juego.

Moda digital y puente con el mundo físico

La moda virtual también tuvo un rol protagónico. El 70 % de los usuarios de la Generación Z encuestados afirmó haber usado moda digital de marca, y el 64 % señaló que eso los hizo más propensos a considerar esas marcas fuera del entorno digital. Incluso, el 88 % utiliza la moda digital para previsualizar prendas antes de comprarlas en el mundo físico.

Este cruce entre lo virtual y lo real posiciona a Roblox como un espacio de influencia que va más allá del entretenimiento.

Un termómetro cultural en tiempo real

Finalmente, Roblox Replay confirma a la plataforma como un barómetro cultural. Picos de búsqueda asociados a memes, lanzamientos y momentos virales —como tendencias numéricas o estrenos de entretenimiento— muestran cómo los usuarios reaccionan casi en tiempo real a lo que ocurre fuera del juego.

Más que un resumen anual, Roblox Replay 2025 funciona como una ventana para entender cómo las nuevas generaciones juegan, se expresan y construyen cultura en un entorno digital cada vez más integrado a su vida cotidiana.

