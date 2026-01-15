VCT Americas Kickoff 2026 arranca este jueves con doce equipos rumbo a Masters Santiago

El calendario competitivo del VALORANT Champions Tour vuelve a ponerse en marcha en la región con el inicio del VCT Americas Kickoff 2026, que comienza este jueves 15 de enero. Doce organizaciones disputarán este primer torneo oficial del año, con un objetivo claro: asegurar uno de los tres cupos disponibles para Masters Santiago, el primer evento internacional de la temporada.

El Kickoff funciona como el punto de partida del largo camino hacia el mundial, Champions Shanghai, y también como una primera medición real del nivel de los equipos tras los cambios de roster y la llegada de nuevas organizaciones a la liga.

Doce equipos, una región y solo tres cupos

La competencia reúne a algunas de las organizaciones más representativas del ecosistema de VALORANT en América: 100 Thieves, Cloud9, ENVY, Evil Geniuses, FURIA, G2 Esports, KRÜ Visa, Leviatán, LOUD, MIBR, NRG y Sentinels.



Para las escuadras latinoamericanas, KRÜ Visa y Leviatán, el Kickoff representa una oportunidad temprana de demostrar solidez frente a rivales históricamente dominantes, especialmente de Norteamérica y Brasil. Ambas organizaciones debutarán el viernes 16 de enero, en una jornada clave para marcar su rumbo dentro del bracket.



KRÜ Visa se enfrentará a FURIA a partir de las 17:00 (hora Colombia y Perú), mientras que Leviatán chocará contra 100 Thieves alrededor de las 20:00 (CO-PE). Ambos encuentros se jugarán al mejor de tres mapas (Bo3), un formato que permite ajustes tácticos y castiga con claridad los errores tempranos.

Un formato exigente desde el primer día

A diferencia de ediciones anteriores, el Kickoff 2026 se disputará bajo un formato de triple eliminación, lo que ofrece más margen de recuperación, pero también exige consistencia a lo largo de toda la competencia.

El bracket fue definido mediante un sorteo aleatorio, con una ventaja inicial para los cuatro equipos que lograron clasificar a Champions París 2025, quienes acceden directamente a la segunda ronda. Este detalle añade una capa estratégica adicional, ya que el resto de equipos deberá superar más series para mantenerse con vida en el torneo.

Este formato no solo amplía el número de partidos, sino que también ofrece una visión más clara del nivel real de cada escuadra, algo clave en una temporada que promete más eventos y una experiencia renovada para los fans.

Un formato exigente Cortesía: Riot

Una nueva etapa para VCT Américas

El 2025 dejó claro por qué América es considerada una de las regiones más competitivas del mundo: títulos globales, talento emergente y una base de aficionados sólida y constante. Para 2026, Riot Games apuesta por una temporada más extensa, con mayor presencia internacional y una experiencia tipo roadshow planeada para las finales del segundo split.

Además, el ingreso de ENVY a la liga marca un nuevo capítulo para el circuito, tras su dominio en Challengers y su expectativa por competir al máximo nivel en la escena principal.

Entradas y transmisión

El torneo se disputará de manera presencial en la Riot Games Arena de Los Ángeles, y las entradas están disponibles desde el 19 de diciembre a través del portal oficial de venta. Para quienes sigan la competencia desde casa, todas las partidas se transmitirán en Twitch y YouTube, con señal oficial en inglés, español y portugués.

Los horarios y días de transmisión se actualizarán en tiempo real durante el desarrollo del torneo en los canales oficiales de VALORANT Esports.

Con todo listo, el VCT Americas Kickoff 2026 no solo abre la temporada, sino que establece las primeras narrativas competitivas del año. La pregunta queda abierta: ¿quién logrará dar el primer golpe rumbo a Masters Santiago?

