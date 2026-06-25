El tráiler que muestra los 40 años de carrera de Tom Cruise hasta "Digger", su próxima película

El actor Tom Cruise y el director mexicano Alejandro González Iñárritu emocionaron a los asistentes en la pasada CinemaCon con imágenes de su comedia "Digger", uno de los grandes estrenos que Warner Bros. Pictures exhibió en su presentación en la convención del sector en Las Vegas.



Súperestrellas, vedettes, efectos especiales, actuaciones, clips exclusivos y hasta un DJ extraterrestre: Warner Bros. tiró la casa por la ventana al presentar sus lanzamientos durante el segundo día de la CinemaCon, en Las Vegas. El clip de la película de Iñárritu mostró a un irreconocible Cruise, más envejecido, excéntrico y poderoso, que arrulla a un peculiar gato blanco en una mansión llena de animales disecados.



"La película es salvaje, es divertida", dijo Cruise, quien fue ovacionado por una audiencia repleta. Iñárritu, por su parte, elogió al actor, y comentó que este papel "posiblemente puede ser el más desafiante" de su carrera. "Sabemos que es valiente, las acrobacias, los aviones, los saltos. Pero entrar en la piel de este personaje (...) es otro tipo de valentía", agregó.



Tráiler retrospectivo de la carrera de Tom Cruise: 40 años para llegar a "Digger"

La ´distribuidora Warner Bros. Pictures compartió un tráiler retrospectivo de la carrera del actor Tom Cruise. "Esta retrospectiva muestra la filmografía de Tom Cruise, destacando la profundidad y el impacto de sus más de 40 años de carrera, e incluye un adelanto de su trabajo en 'Digger', la próxima película de Alejandro G. Iñárritu", se lee en un texto compartido por la distribuidora.

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"Esta retrospectiva de Warner Bros. Pictures Latinoamérica recorre la prolífica trayectoria cinematográfica de Tom Cruise. A través de un montaje dinámico, el avance destaca roles icónicos, escenas de alta intensidad y momentos memorables que han definido la carrera de este intérprete en la industria del cine", explicaron sobre el video. El tráiler oficial de la película llegará el próximo 13 de julio, mientras que la cinta se estrena el 1 de octubre.