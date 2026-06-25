Inician las pruebas del TransMiCable San Cristóbal y en pocos meses entrará en funcionamiento

Este jueves, 26 de junio de 2026, TransMilenio puso en funcionamiento 144 cabinas de las 148 que harán parte del TransMiCable San Cristóbal, el cual tendrá un recorrido desde el Portal 20 de Julio hasta el barrio Altamira. Las cabinas fueron puestas a recorrer el sistema como parte de las pruebas finales previas a la entrada en operación de este nuevo servicio en la localidad cuarta.



¿Cuándo entra en operación el TransMiCable Sancristóbal

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estuvo en la entrada en funcionamiento de las cabinas y dijo que “el TransMiCable de San Cristóbal ya se está moviendo. Hoy empezamos las pruebas de las cabinas. 144 cabinas van a recorrer desde Senderos de Altamira hasta el Portal 20 de Julio. La obra ya está en más del 90 %, en agosto estará terminado el cable y el espacio público en diciembre, cuando vamos a ponerlo en operación.

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Según el mandatario local, “el área de influencia es de 400.000 personas que se van a ver beneficiadas por este proyecto” y serán 35.000 usuarios al día, 4.000 por hora-sentido, los que se espera que utilicen el servicio. “El cable de San Cristóbal lo sacamos adelante y es una realidad”, sostuvo Galán.



Pruebas del TransMiCable San Cristóbal se extenderán tres semanas

Las pruebas de las 144 cabinas, según la Alcaldía de Bogotá, se llevará a cabo durante tres semanas, pues “se evaluará el desempeño de las cabinas y de todos los componentes del sistema en condiciones reales de operación. Las pruebas permitirán verificar los estándares de seguridad, confiablidad y funcionamiento requeridos antes de su entrada en servicio”.

Claudia Díaz, secretaria de Movilidad de Bogotá, señaló que “el TransMiCable de San Cristóbal representa mucho más que una obra de infraestructura: es una oportunidad real de cerrar brechas, de conectar territorios y de dignificar la vida de miles de familias. Este sistema no solo reducirá tiempos de viaje; acercará oportunidades, mejorará la calidad de vida y fortalecerá la integración de nuestra movilidad”.



Finalizadas las pruebas, indicó la Alcaldía, “el proyecto avanzará a un proceso de certificación internacional que evaluará el cumplimiento de los estándares de seguridad y las condiciones operativas exigidas para determinar que el TransMiCable San Cristóbal es apto y seguro para la prestación del servicio de transporte público”.



TransMicable San Cristóbal será más rápido en horas pico

Además, se conoció que el TransMiCable San Cristóbal tendrá una mayor velocidad, especialmente en horas pico, gracias a la incorporación de nuevas tecnologías y en las estaciones habrá paneles solares, cuya energía ayudará con la operación del sistema.



La Alcaldía señaló que el TransMiCable San Criatóbal contará con las 148 cabinas, pero no todas estarán siempre en funcionamiento, pues 144 estarán destinadas para operar, mientras que se tendrán las tras cuatro en reserva para garantizar la continuidad del servicio.



¿Cuántas personas podrán ir en una cabina de TransMiCable San Cristóbal?

Según la Alcaldía, cada cabina de TransMiCable San Cristóbal tiene capacidad para 10 personas sentadas, está adaptada para el ingreso de usuarios en silla de ruedas y permite el acceso con bicicletas plegables. Cada cabina tiene dimensiones de 2,7 metros de ancho y 2,3 metros de alto, ofreciendo condiciones de accesibilidad, comodidad y seguridad para los usuarios.

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“Arrancamos con el alcalde Carlos Fernando Galán las pruebas operacionales de las 144 cabinas que ya están viendo los ciudadanos en la localidad de San Cristóbal, junto con las tres estaciones que están en construcción de este cable. Estamos probando sistemas de seguridad, carga y tecnología”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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