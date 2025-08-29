Balacera en Funza, Cundinamarca, deja tres muertos: detalles del ataque sicarial

Una balacera se presentó en la mañana de este viernes 29 de agosto en el municipio de Funza, Cundinamarca. El tiroteo deja, hasta el momento, un saldo de tres personas muertas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noticias Caracol conoció el reporte preliminar de las autoridades, que indica que los hechos ocurrieron en plena vía pública donde, al parecer, hombres armados abrieron fuego contra los ocupantes de una camioneta negra.

En un informe, el Ejército dijo que esta mañana fue interceptada una camioneta en la que se movilizaba un grupo de presuntos ladrones. Durante el procedimiento, se produjo un intercambio de disparos, en el que uno de los individuos fue abatido y otros dos resultaron capturado.



Una fuente del Ejército le confirmó a este medio que los tres jóvenes son de nacionalidad extranjera y ellos, presuntamente, eran quienes planeaban cometer un robo en una finca del sector de Funza. Al momento de la intervención, los individuos abrieron fuego contra los uniformados, lo que desencadenó un enfrentamiento armado. En el operativo también se incautó armamento.

Publicidad

Hasta el lugar se desplazaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación, de la Fiscalía General de la Nación, para hacer el levantamiento de los cuerpo sin vida y comenzar con las investigaciones para identificar a los asesinos y poderles dar captura.

Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las dos personas fallecidas durante la balacera ocurrida en Funza.

Publicidad

NOTICIA EN DESARROLLO...