Familia de víctima de intento de feminicidio en Bogotá está amenazada: vea los pantallazos

El CTI de la Fiscalía General de la Nación inició una investigación para identificar a los responsables de las amenazas que está recibiendo Lina María Suárez, víctima de intento de feminicidio en Bogotá.

>>> Más sobre el caso: Escalofriante relato de víctima de intento de feminicidio en Bogotá: “Me dio 6 tiros”

Lina María Suárez permanece en un pequeño cuarto escondida de su agresor, quien le propinó seis disparos. Ella aseguró que no puede dejar pasar más días sin la ayuda médica y las terapias para volver a caminar.

“Necesito urgentemente unas férulas para mis pies porque se me están torciendo”; sostuvo la víctima.

Publicidad

La mujer ha acudido a la EPS para obtener atención médica, pero denunció que ya ha comenzado a tener los primeros inconvenientes.

“Que vaya allí, vaya allá, que falta un papel. Entonces se ponen muchas trabas”, aseguró.

Publicidad

Varios ciudadanos que vieron el informe de Noticias Caracol, de cómo fue el intento de feminicidio contra Lina María y la manera en la que logró sobrevivir a seis disparos de su expareja, se conmovieron y le empezaron a enviar ayudas.

“Una persona de buen corazón me regaló la cama que necesito, también me han llegado pañales y una persona dijo que me iba a ayudar con el tema de la silla de ruedas”, afirmó la víctima.

¿Quién la está amenazando?

Lina María denunció que ella y su familia empezaron a ser amenazados de muerte después del atentado. En su poder tienen pantallazos de chats de WhatsApp que les llegaron a los celulares, donde un extraño les advertía que iban a correr las mismas consecuencias de Lina.

“Todos cambiamos de teléfono, menos mi hermana por el trabajo. Entonces a ella siguieron todos los días llamándola, escribiéndole y son amenazas de que le va a pasar lo mismo que a mí”, dijo la mujer atacada.

Publicidad

En un documento obtenido por Noticias Caracol, la Comisaría de Familia de Suba ordena claramente que Lina María debe tener protección y nada de eso se cumplió.

El victimario sería Nelson López, a quien se le observa en un video firmando los derechos del capturado el día en que se encontraba en el Hospital de Suba, cuando casi lo linchan.

Publicidad

>>> Le puede interesar: Tras recibir 6 disparos, se hizo la muerta para que su ex no la asesinara: quedó en video