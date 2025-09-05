Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Abogado de familia de Valeria Afanador pide imputar a rectora y docentes del colegio de la menor

Abogado de familia de Valeria Afanador pide imputar a rectora y docentes del colegio de la menor

La defensa de los parientes de la menor, Julián Quintana, pidió a la Fiscalía General de la Nación esta imputación por presuntas omisiones.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 05, 2025 06:54 a. m.
Valeria Afanador y su abogado.jpg
El abogado de la familia hizo una nueva exigencia. -
Foto: redes sociales y archivo