Pico y placa para Ibagué durante la semana de 12 al 16 de enero: tenga en cuenta las sanciones

Con el inicio del nuevo año, los habitantes de Ibagué deben adaptarse a la transición normativa en el ordenamiento del tránsito local. Tras el cierre del ciclo de 2025, la administración municipal ha puesto en marcha el calendario de restricción para el primer semestre de 2026, el cual trae consigo una rotación distinta a la que se venía manejando anteriormente.



Para la semana que comprende del lunes 12 al viernes 16 de enero, es importante que los propietarios de vehículos particulares planifiquen sus rutas, considerando no solo el cambio de dígitos, sino también la dinámica del primer lunes festivo del año.



Pico y placa Ibagué hoy: restricción del 12 al 16 de enero

Según la información oficial de la Alcaldía de Ibagué y las fuentes de tránsito, el esquema del Pico y Placa para vehículos particulares matriculados en la ciudad opera bajo una nueva secuencia numérica desde el 1 de enero. La medida se mantiene con el objetivo de reducir la congestión vial y mejorar los tiempos de desplazamiento en los principales ejes de la ciudad.

Para esta semana, la restricción de circulación se distribuye de la siguiente manera:



Lunes 12 de enero (Festivo): para este día feriado, no habrá restricción de movilidad.

para este día feriado, no habrá restricción de movilidad. Martes 13 de enero: la prohibición de tránsito aplica para los dígitos 0 y 1 .

la prohibición de tránsito aplica para los dígitos . Miércoles 14 de enero: no podrán circular los automotores con placas finalizadas en 2 y 3 .

no podrán circular los automotores con placas finalizadas en . Jueves 15 de enero: la restricción rige para los vehículos que terminan en 4 y 5 .

la restricción rige para los vehículos que terminan en . Viernes 16 de enero: el cierre de la semana laboral afecta a las placas con dígitos finales 6 y 7.

El horario de aplicación es ininterrumpido, comenzando a las 6:00 de la mañana y extendiéndose hasta las 9:00 de la noche.



El alivio de la ‘Hora Valle’

A pesar de la rigurosidad de las 15 horas de prohibición diaria, se mantiene vigente el mecanismo estratégico conocido como 'Hora Valle'. Este sistema busca generar un equilibrio entre el control del flujo vehicular y la necesidad de movilidad de los ciudadanos para asuntos impostergables.

Durante esta semana de enero, los conductores cuyos vehículos tengan restricción pero su vehículo sea matriculado en Ibagué, podrán circular libremente en dos ventanas de tiempo específicas: de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. y de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. Estos intervalos están pensados para facilitar diligencias laborales, el transporte de estudiantes o el cumplimiento de citas médicas sin saturar las vías en los momentos de mayor demanda.



Mulatas por incumplir con el pico y placa en Ibagué

Las autoridades de movilidad, encabezadas por el secretario Ricardo Fabián Rodríguez, han recordado que el respeto a la norma es fundamental para evitar complicaciones logísticas y financieras. El incumplimiento del pico y placa se tipifica bajo la infracción C14, la cual conlleva una multa económica de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Además, el vehículo será objeto de inmovilización inmediata.



Existen 15 excepciones que permiten la circulación permanente, entre las que se incluyen vehículos eléctricos o híbridos, servicios oficiales, atención de emergencias y transporte de personas con discapacidad. Fuera de estas categorías, no se emiten permisos especiales adicionales.



La entrada en vigor de la rotación para el semestre A de 2026 exige un esfuerzo de memoria y organización por parte de los ciudadanos. La Alcaldía de Ibagué insta a la comunidad a verificar sus placas y aprovechar las ventanas de la 'Hora Valle' para mantener el orden en las calles. Con este nuevo esquema, la ciudad apuesta por una movilidad más fluida y una mejor gestión de su espacio público en el inicio de este nuevo año.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL