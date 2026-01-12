"Es y seguirá siendo Yeison Jiménez": declaraciones de Jessi Uribe tras muerte de su amigo y colega

El cantante de música popular Jessi Uribe dio sus primeras declaraciones a medios tras la muerte de su amigo y colega Yeison Jiménez, fallecido el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo en el municipio de Paipa, departamento de Boyacá. Uribe comenzó diciendo que "no quiero hablar de lo que fue, porque es y seguirá siendo Yeison Jiménez. Porque esa es la magia de la música, hace que perduremos por siempre".

Para Jessi Uribe, "en los años que llevo, más de 15 años que llevo en la música, nunca conocí a una persona tan trabajadora por sus sueños. Era un colega que nos inspiraba a todos, por su trabajo, por su constancia, por lo guerrero que era (...) Nos alimentó a todos, a diario". El cantante le envió un mensaje a los seres queridos de Yeison Jiménez, quienes hoy sufren su pérdida. "Soy una persona que tiene a Dios en el corazón y es la única salvación. A todos los familiares, la gente cercana, seguidores, a toda la comunidad que escuchaban su música y vivían a diario de sus éxitos y sus logros, que Dios los bendiga".



La muerte de Yeison Jiménez conmocionó al mundo de la música, que quedó con planes pendientes para el reconocido artista de música popular. De hecho, Uribe dio detalles del tema que iba a grabar próximamente con el fallecido cantante. "Teníamos un proyecto muy bonito, que esta semana lo íbamos a grabar. Iban a estar todos los artistas de la música popular en mi casa: Yeison, Luis Alfonso, Pipe (Bueno), John Alex (Castaño), Alzate, Johnny (Rivera)".



El proyecto que estaban preparando era para grabar una canción para el Mundial de Fútbol de este año, que se desarrollará en Canadá, México y Estados Unidos. "Juntos teníamos el proyecto, íbamos a hacer el video en mi casa (...) Era la primera vez, me lo decían varios, que íbamos a estar juntos en un momento así. No en un concierto, si no como amigos en mi casa",contó el músico.

Para Uribe, la mejor manera de honrar a un artista es con su música. "Yeison luchó y trabajó toda su vida por su música, por dejar un legado que aún nos entrega. Siento que tenemos la responsabilidad nosotros como artistas y parte de este mundo de la música de despecho, de honrarlo con sus canciones. En cada concierto que estamos, porque caminamos los mismos caminos y vivimos de lo mismo. Así que siempre estará en nuestros corazones y en cada show que hagamos".

La canción del Mundial que Yeison Jiménez no alcanzó a grabar

En diálogo con Noticias Caracol en vivo, Jhon Alex Castaño también habló de este proyecto y recordó los grandes momentos que vivió con su amigo Yeison Jiménez. "Ha sido algo difícil, la mayoría teníamos conciertos anoche y fue cantar con un taco en la garganta. Nos conocimos de una forma muy particular porque un día llegué a Bogotá y no tenía quién me recogiera y ahí apareció ese muchacho, nunca nos habíamos visto en la vida".

Castaño relató que sus amigos y familiares lo llamaron preocupados, pues él también se moviliza mucho en avionetas y, en medio de la crisis, pensaron que posiblemente había sido él. El artista había viajado desde Marinilla a Santander para un show que tenía el sábado en un municipio de ese departamento.

"Teníamos un plan muy grande con Jessi Uribe, íbamos a hacer una canción todos juntos para la Selección. Ya no sé si eso va a quedar, eso era mañana, nos íbamos a ver todos en la casa de Jessi en Medellín, la mayoría de los cantantes de músicos de despecho", recalcó el cantante y agregó que "esperar que pase todo esto, y ver si la vamos a hacer, si alcanzó a grabar él la voz y demás que algo haremos con él".