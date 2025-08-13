Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL URIBE
MARÍA CLAUDIA TARAZONA
ITAGÜÍ
LLUVIA DE ESTRELLAS
GOLAZO JHON DURÁN
LUIS DÍAZ HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así cayó hombre señalado de distribuir material sexual de menores de edad desde Casanare

Así cayó hombre señalado de distribuir material sexual de menores de edad desde Casanare

Celulares, computadores, una tableta, dispositivos de almacenamiento masivo y una cámara fueron los elementos incautados y los que usaría este hombre para cometer los delitos.

A la cárcel hombre señalado de distribuir material explícito de menores de edad desde Casanare
Miguel Ángel Rodríguez, señalado de pornografía con menor de 18 años y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores -
Foto: Fiscalía General de la Nación
Por: Camilo Rojas
|
Actualizado: agosto 13, 2025 01:14 p. m.

El presunto actuar delincuencial de Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez ha causado una profunda indignación en el departamento de Casanare. Este hombre fue identificado como el señalado responsable de almacenar y distribuir material explícito con niños, niñas y adolescentes, una conducta absolutamente condenable que atenta contra la dignidad y la integridad de los menores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La alerta fue emitida por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), que detectó el envío de este contenido desde un computador en Colombia hacia plataformas virtuales.

Últimas Noticias

  1. Miguel Uribe Turbay fue “un luchador, ustedes lo vieron”: doctor Fernando Hakim
    Colprensa/Captura de pantalla

    Miguel Uribe Turbay fue “un luchador, ustedes lo vieron”: doctor Fernando Hakim

  2. María Claudia Tarazona junto a sus hijas.
    María Claudia Tarazona junto a sus hijas.
    Colprensa

    Video | Esposa de Miguel Uribe: “No podemos perder la esperanza, no podemos bajar la cabeza”

Gracias a esta información, la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, inició una investigación que permitió ubicar al sospechoso en el municipio de Villanueva, Casanare. Según los elementos probatorios, el 10 de enero este sujeto habría almacenado 17 archivos en su nube personal y compartido el acceso con contactos internacionales.

Publicidad

Una fiscal de la Seccional Casanare le imputó los delitos de pornografía con menor de 18 años y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores. Aunque Miguel Ángel Rodríguez no aceptó los cargos, un juez de control de garantáis ordenó su reclusión en centro carcelario.

En el allanamiento fueron incautados celulares, computadores, una tableta, dispositivos de almacenamiento masivo y una cámara.

¿Cómo denunciar el maltrato infantil?

En Colombia, cualquier ciudadano puede denunciar el maltrato infantil de forma anónima y gratuita. La primera vía es comunicarse con la línea 141 del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), disponible las 24 horas del día. Esta línea atiende casos de violencia física, psicológica, negligencia, abuso sexual y explotación infantil.

Publicidad

También se puede acudir directamente a las comisarías de familia, inspecciones de policía, Fiscalía General de la Nación o Defensoría del Pueblo, donde se reciben denuncias y se activan rutas de protección. En casos urgentes, se recomienda llamar al 123, línea de emergencias de la Policía Nacional.

El ICBF cuenta con equipos interdisciplinarios que evalúan cada caso y, de ser necesario, toman medidas de protección como el retiro del menor del entorno violento, atención médica, psicológica y acompañamiento legal.

Además, se puede denunciar en línea a través del portal del ICBF o de la Fiscalía, donde se habilitan formularios para reportar situaciones de riesgo. Es fundamental proporcionar información clara: nombre del menor (si se conoce), ubicación, tipo de maltrato y datos del presunto agresor.

Denunciar es un acto de responsabilidad social. El silencio perpetúa el daño; la denuncia puede salvar una vida. La protección de la infancia es deber de todos.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Municipio de Yopal

Maltrato Infantil

Casanare