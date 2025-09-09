Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NEPAL
VALERIA AFANADOR
NUEVA EPS
LOS INFORMANTES
VENEZUELA VS. COLOMBIA, EN VIVO
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Adolescente de 14 años le habría quitado la vida a su novio de 19 durante una discusión

Adolescente de 14 años le habría quitado la vida a su novio de 19 durante una discusión

El hecho ocurrió en el municipio de Segovia, Antioquia, cuando la pareja, al parecer, estaba discutiendo. Esto se sabe del caso.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 09, 2025 01:10 p. m.
Comparta en:
Adolescente de 14 años le habría quitado la vida a su novio de 19 durante una discusión
El CTI de la Fiscalía hizo las labores del levantamiento del cuerpo -
Archivo