Adolescente de 14 años le habría quitado la vida a su novio de 19 durante una discusión

El municipio de Segovia, en el departamento de Antioquia, ocurrió el crimen de una menor de edad en contra de su novio de 19 años. La joven de 14 años, según reportan varios medios locales, habría herido de gravedad a su pareja mayor de edad tras una discusión.

El hecho se dio en el barrio 7 de Agosto del municipio. Al parecer, la joven tenía una pelea con su novia en la casa en la que residían y lo atacó con un cuchillo. La discusión terminó en que la menor de edad le causó una herida en el abdomen. El joven alcanzó a ser trasladado a un hospital cercano donde finalmente murió.

La víctima fue identificada como Juan David López Álvarez, mientras que la joven que causó su muerte fue aprehendida y puesta a disposición de las autoridades. Según el relato de vecinos, la pareja sostuvo una pelea en la casa en la que residían y la menor de edad lo atacó con un cuchillo, provocándole una herida en el abdomen que le causó la muerte. Por su parte, las autoridades lograron aprehender a la adolescente en flagrancia.



Crímenes cometidos por menores de edad

De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, "el Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes es el conjunto de normas o reglas de comportamiento, actividades, instituciones y personas que trabajan en equipo para investigar y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que han realizado algún delito".



En ese sentido, los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine. "Sirve para garantizar que se respeten los derechos de los adolescentes y permite que ellos se hagan responsables de las acciones que realizaron corrigiendo sus errores con las personas a quienes hicieron daño".

En el caso de los delitos como homicidio doloso, secuestro, extorsión y delitos agravados con la libertad, integridad y formación sexual, los adolescentes pueden enfrentar sanciones de entre dos a ocho años en centros de atención especializada para menores de edad, estando en constante seguimiento del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL