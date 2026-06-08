Aeropuerto de Popayán permanece cerrado por actividad del volcán Puracé: las rutas afectadas

La actividad registrada en el volcán Puracé generó efectos en la operación aérea del suroccidente colombiano. Como medida preventiva, la Aeronáutica Civil confirmó este 8 de junio de 2026 que se mantiene el cierre temporal del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, una decisión adoptada para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas ante la presencia de ceniza volcánica en la región.



La determinación fue comunicada mediante un informe oficial en el que la autoridad aeronáutica explicó que el fenómeno natural representa un riesgo para las aeronaves, especialmente por la posibilidad de que partículas de ceniza ingresen a los motores durante las fases de vuelo.

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Según indicó la Aerocivil, la restricción se mantiene de manera preventiva mientras continúan las evaluaciones técnicas sobre las condiciones del espacio aéreo en el departamento del Cauca y otras zonas cercanas.

¿Por qué cerraron el aeropuerto de Popayán?

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, la medida responde a la actividad observada en el volcán Puracé y a los reportes técnicos que han detectado presencia de ceniza en áreas cercanas a Popayán.



La entidad explicó que la decisión busca evitar cualquier afectación a la seguridad operacional de los vuelos.



“Como medida estrictamente preventiva y priorizando la seguridad operacional —toda vez que la presencia e ingesta de partículas de ceniza puede comprometer el correcto funcionamiento de los motores de las aeronaves—, se mantiene el cierre temporal de las operaciones en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán”, señaló la autoridad aeronáutica.

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La presencia de ceniza volcánica es uno de los factores de mayor riesgo para la aviación, razón por la cual las autoridades aplican protocolos especiales cuando este tipo de fenómenos naturales afecta corredores aéreos o zonas de aproximación a los aeropuertos.

¿Cuáles son las rutas afectadas?

La Aerocivil informó que las evaluaciones realizadas por sus especialistas permitieron identificar impactos en varias rutas comerciales que operan en el suroccidente del país.

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Según el reporte, la situación afecta cinco rutas comerciales y algunos procedimientos de aproximación y salida en la región andina del suroccidente colombiano.

Las restricciones tienen incidencia parcial en las operaciones aéreas desde y hacia ciudades como Cali, Puerto Asís y Florencia, además de algunos trayectos que conectan con los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Aunque no se anunció una suspensión total de estas conexiones, las autoridades advirtieron que el fenómeno puede generar modificaciones en la programación habitual de los vuelos.

La Aeronáutica Civil indicó que la situación es monitoreada de manera constante a través de información técnica especializada.

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Los análisis se apoyan en los reportes emitidos por el Centro de Avisos de Ceniza Volcánica (VAAC) de Washington y por el Observatorio Vulcanológico de Colombia, entidades que realizan seguimiento permanente a las emisiones del volcán Puracé.

De acuerdo con estos informes, se identificó un polígono de afectación por presencia de ceniza que incluye a Popayán y zonas circundantes.

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La autoridad explicó además que el comportamiento del fenómeno ha sido variable, debido a que las emisiones se presentan de manera intermitente. “Cabe precisar que este fenómeno se registra de manera intermitente, alternando emisiones elevadas con periodos de cese temporal”, detalló la Aerocivil.

Información importante sobre la situación actual del espacio aéreo en el suroccidente del país, debido a la actividad registrada en el volcán #Puracé: pic.twitter.com/xR1jPEQD7c — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) June 8, 2026

Recomendaciones de la Aerocivil

Mientras continúan las labores de seguimiento, los equipos de control de tránsito aéreo y los especialistas meteorológicos permanecen actualizando la información relacionada con la dispersión de ceniza y las condiciones del espacio aéreo.

El objetivo, señaló la entidad, es restablecer las operaciones tan pronto existan condiciones completamente seguras para la navegación aérea.

Entre tanto, la Aerocivil pidió tranquilidad a los viajeros y recomendó verificar directamente con las aerolíneas cualquier novedad relacionada con itinerarios.

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La entidad advirtió que la evolución de este fenómeno natural puede ocasionar demoras, reprogramaciones o cancelaciones de vuelos, por lo que invitó a los usuarios a mantenerse atentos a los canales oficiales de información.

Por ahora, el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán continuará sin operaciones mientras las autoridades aeronáuticas concluyen las evaluaciones necesarias para garantizar la seguridad de los vuelos en la región.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co