Condenan a hombre en Santander que intentó matar a su pareja frente a las dos hijas de 9 y 11 años

Las autoridades en Santander condenaron a más de 18 años de cárcel a un hombre, identificado como Oscar Simón Quintero, quien aceptó su responsabilidad por intentar quitarle la vida a una mujer, que era su pareja sentimental, en el municipio de Girón, en hechos ocurridos en septiembre del año 2025 dentro de una vivienda del barrio Santa Cruz.

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De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el pasado 15 de septiembre Quintero llegó a la vivienda de su pareja, tomó un cuchillo y la atacó en frente de sus dos hijas menores de edad, una niña de 9 y otra de 11 años.



Gracias al llamado de ayuda de las menores y de los familiares de la víctima, la Policía Nacional pudo acudir a atender la emergencia y evitar que el agresor asesinara a su pareja, quien alcanzó a ser llevada a un centro asistencial y, por fortuna, los médicos lograron salvarle la vida.

Las autoridades pudieron establecer que la mujer venía siendo víctima de agresiones por parte de Quintero en repetidas oportunidades. Este hombre fue condenado por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, además de violencia intrafamiliar. En total, la condena contra Quintero fue de 221 meses; es decir, 18 años y cinco meses de cárcel, los cuales deberá pagar en un centro penitenciario.



¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar?

La denuncia por violencia intrafamiliar en Colombia es un mecanismo legal que busca proteger de manera inmediata a las víctimas y prevenir nuevas agresiones. La violencia intrafamiliar comprende cualquier forma de maltrato físico, psicológico, verbal, sexual o económico ejercido por un integrante de la familia contra otro. Este comportamiento constituye un delito y puede ser denunciado por la víctima o por cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.



Cuando una persona se encuentra en una situación de riesgo, lo primero es garantizar su seguridad. En casos de emergencia, puede comunicarse con la línea 123 de la Policía Nacional o con la línea 155, que brinda orientación a mujeres víctimas de violencia. También puede acudir a un centro de salud para recibir atención médica y obtener constancias de las lesiones sufridas.



La denuncia puede presentarse ante una Comisaría de Familia, la Fiscalía General de la Nación, una Inspección de Policía o los Centros de Atención a Víctimas. Allí, la persona debe relatar lo sucedido y, si es posible, aportar pruebas como fotografías, mensajes, grabaciones, certificados médicos o testimonios. Sin embargo, la ausencia de pruebas no impide presentar la denuncia.

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Una vez recibida la denuncia, las autoridades pueden adoptar medidas de protección inmediatas, tales como ordenar al agresor que se aleje de la víctima, prohibirle cualquier contacto o incluso disponer su salida del hogar compartido. Estas medidas buscan evitar que continúen las agresiones mientras avanza la investigación.

Posteriormente, la Fiscalía adelanta la investigación penal correspondiente y determina las acciones judiciales contra el responsable. Además, la víctima tiene derecho a recibir orientación jurídica, atención psicológica y acompañamiento institucional durante todo el proceso.

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Denunciar oportunamente permite proteger la vida, la integridad y los derechos de quienes sufren violencia dentro del entorno familiar.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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