Dolor en Barranquilla por el indignante hallazgo de dos perros que habrían sido quemados

“Indignación” es una de las palabras que más se repite ante la horrible escena que fue hallada en el barrio El Silencio, de Barranquilla. En una de sus calles, habitantes denunciaron la presencia de los restos de lo que un día fueron dos perros, cuyos cuerpos quedaron completamente calcinados. Las autoridades ahora trabajan de manera coordinada para investigar quién pudo estar detrás de este presunto caso de maltrato animal. Los perritos fueron encontrados específicamente en una zona donde se acumula basura.

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El hecho le dio la vuelta a las redes sociales en Barranquilla gracias a las denuncias y reacciones por parte de animalistas. Incluso, la Alcaldía de Barranquilla expresó su rechazo ante el presunto caso de crueldad animal y reveló que los caninos estaban dentro de un costal. “Estos hechos son inaceptables y atentan contra la vida y el bienestar animal”. Tan pronto se conoció el caso, fue activado el Programa de Bienestar Animal y la Patrulla Animal, junto con la Patrulla Ambiental y Ecológica (GELMA) de la Policía Nacional, para investigar los hechos e identificar a los responsables. También hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con la entrega de cualquier información que contribuya al esclarecimiento del caso. La Alcaldía aseguró que la administración acompañará el proceso para que no quede en la impunidad y se apliquen las máximas sanciones correspondientes.

Juan Camilo Fuentes, quien fue concejal de la ciudad y ha trabajado en defensa de los animales, lamentó los hechos y pidió que se haga justicia, pero también recordó que este no es un hecho aislado, sino que se suma a varios casos de maltrato animal que se han registrado en el departamento. “¿Qué está en el corazón de una persona que puede cometer este tipo de conductas atroces, que son repudiables desde todo punto de vista?”, cuestionó.



Todavía está en duda si los perritos estaban vivos antes del fuego. Algunos testimonios señalan que habría cámaras de seguridad que permitirán reconstruir los hechos.



María Paula Rodríguez Rozo

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