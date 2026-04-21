Perfil psicológico del hombre que mató a dos personas del set de 'Sin senos sí hay paraíso'

¿Qué puede motivar a las personas a cometer ataque como el ocurrido en el set de ‘Sin senos sí hay paraíso’? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen tras conocer este terrible caso en el que perdieron la vida tres personas: dos trabajadores de la producción, (Henry Martínez y Nicolás Perdomo) y el atacante, identificado como Josué Cubillos.



Sobre lo sucedido el pasado sábado, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó que “no se trató de un hurto, no se trató de un hecho sicarial. Se trató de una agresión de una persona que tenía una situación, al parecer, médica y de salud mental, que agredió a una persona que hacía parte del equipo de producción de una serie. Reaccionaron sus compañeros ante la agresión. Otro de sus compañeros de la víctima resultó también afectado y murió por la agresión que le hizo este delincuente y los que reaccionaron también lesionaron al agresor y murió. Eso fue lo que ocurrió, pero no se trató de un hecho de hurto o sicarial”.



¿Cómo se desarrolla la conducta violenta?

Astrid Acevedo, especialista y magíster en psicología clínica, habló con Noticias Caracol sobre este tema y mencionó que “cuando nosotros hablamos de salud mental y hablamos de los trastornos, de la conducta, tenemos que detenernos un poco a mirar cómo las personas que tienen alguna alteración no han tenido acompañamiento y llevan a desarrollar conductas de este tipo”.

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Agregó que, “normalmente, las personas que hacen y llevan a cabo este tipo de conductas es porque tienen algún trastorno del comportamiento acompañándolas durante algún tiempo”.

Sobre el tipo de trastornos, la experta explicó que, “normalmente, cuando nosotros miramos las personas que tienen alteraciones del comportamiento, como son conductas impulsivas, como son conductas o trastornos psicóticos que pueden llevarlos a desarrollar conductas como homicidios, ataques que hacen a las personas, vemos que hay conductas que se desarrollan a partir de alteraciones biológicas, pero también a partir de alteraciones de conductas aprendidas. Nosotros, tristemente, no tenemos un acompañamiento de las personas cuando podemos detectar que tienen alguna alteración previa”.



Los comportamientos como el que tuvo el homicida de los trabajadores de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, explicó la especialista, pudieron haberse dado por “por contextos en los que vivieron muy difíciles, que hacen que se lleve a estas personas al desarrollo de estas conductas. Las personas normalmente, cuando hacen esto, no lo hacen en forma consciente. Es decir, cuando uno dice que ‘las personas no estaban en sus cabales’, es cierto. Entonces, las personas cuando llegan a cometer estas acciones es porque traen ya un desarrollo de un trastorno del comportamiento con anterioridad”.



¿Qué papel cumple la sociedad ante personas con conductas violentas?

En cuanto al papel que debe cumplir la sociedad para detectar este tipo de comportamientos, dijo Acevedo, “hay un punto importante, y lo cobija incluso la nueva ley de salud mental, es todo lo que tiene que ver con la prevención. La prevención, la prevención de los trastornos del comportamiento, todo debe apuntar a la atención primaria en salud y la responsabilidad que nosotros tenemos como sociedad a nivel de escuela, a nivel de familia, a nivel de profesionales de la salud mental y de otras profesiones que acompañan los procesos. Es poder hacer todos los programas de detección temprana de lo que puede llegar hacer las alteraciones del comportamiento, pero además trabajar frente a eso, trabajar en atención primaria para la prevención de los trastornos”.



Finalmente, la psicóloga explicó que “muchas de las personas que llevan el desarrollo de estos trastornos del comportamiento, que han sido de todas formas progresivos, pudieron haber tenido un acompañamiento que permitiera poder tener el control de estas conductas que desembocan en esto que estamos viendo”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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