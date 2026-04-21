Tres temblores en Colombia registrados en las últimas horas: epicentros y magnitudes

Tres temblores en Colombia fueron reportados por el Servicio Geológico Colombia durante la noche del lunes y madrugada de este martes. Santander, Huila y Cundinamarca fueron los departamentos en donde ocurrieron los epicentros.



El primer temblor fue registrado durante la noche del lunes, específicamente a las 8:21 p. m. y tuvo como epicentro del municipio de Los Santos, Santander. Este movimiento telúrico fue de magnitud 3.6 y presentó una profundidad de 153 kilómetros.

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Tres horas después, a las 11:21 de la noche, el epicentro del otro temblor en Colombia fue el municipio de Garzón, Huila. Este sismo, registrado por el Servicio Geológico Colombiano, fue de magnitud 2.7 y registró una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

El tercer temblor que se registró en las últimas horas tuvo como epicentro el municipio de Cucunubá, departamento de Cundinamarca, a las 3:11 de la madrugada. Este movimiento de tierra reportado fue de magnitud 3.2 y presentó una profundidad de 148 kilómetros.



En ninguno de los tres sismos registrados en Colombia durante la noche del lunes y la madrugada del martes se presentaron emergencias ni daños a estructuras.



¿Qué hacer durante y después de un temblor?

Durante un temblor, la prioridad es proteger la vida y minimizar el riesgo de lesiones. Cuando comienza el movimiento, las personas deben mantener la calma y evitar correr o gritar. Si se encuentran en el interior de un edificio, lo más recomendable es agacharse, cubrirse y sujetarse, buscando refugio bajo una mesa resistente o un mueble firme que proteja la cabeza y el cuello. Es importante alejarse de ventanas, espejos, estanterías y objetos que puedan caer. No se debe utilizar el ascensor ni intentar salir corriendo, ya que las escaleras pueden colapsar o llenarse de gente en pánico.



Si el temblor sorprende a alguien en el exterior, lo indicado es trasladarse a un área abierta, lejos de edificios, postes, árboles, cables eléctricos y fachadas que puedan desprenderse. En caso de ir conduciendo, se recomienda disminuir la velocidad, detener el vehículo en un lugar seguro y permanecer dentro hasta que termine el movimiento, evitando puentes, túneles o pasos elevados. En zonas costeras, si el sismo es fuerte y prolongado, se debe estar atento a posibles alertas de tsunami una vez que el temblor haya finalizado.

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Después del temblor, es fundamental evaluar la situación con prudencia. Las personas deben verificar si hay heridos a su alrededor y prestar primeros auxilios únicamente si cuentan con los conocimientos necesarios. También es importante revisar posibles daños estructurales antes de permanecer o regresar a un edificio; si existen grietas severas, olor a gas o riesgo de colapso, se debe evacuar con calma y dirigirse a un punto de encuentro previamente establecido.

Tras un sismo, pueden ocurrir réplicas, por lo que se recomienda mantenerse alerta y preparado para protegerse nuevamente. Se debe evitar el uso innecesario de teléfonos para no saturar las líneas de emergencia y seguir la información difundida por las autoridades a través de medios oficiales. Asimismo, conviene desconectar servicios como el gas y la electricidad si se sospecha de alguna fuga o daño.

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Finalmente, una vez pasada la emergencia inmediata, se recomienda reflexionar sobre lo ocurrido, reponer suministros de emergencia y revisar planes familiares o laborales de respuesta ante sismos. La preparación previa y la conducta adecuada durante y después de un temblor son claves para reducir riesgos y proteger vidas.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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