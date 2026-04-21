Colombia se prepara para posible llegada de El Niño: probabilidad del 61 % entre mayo y julio

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y Ministerio de Ambiente habían alertado sobre una probabilidad del desarrollo del fenómeno de El Niño del 90% para septiembre y del 61 % entre mayo y julio. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió una circular para establecer los lineamientos y preparar al país ante la posible emergencia ambiental.



Se trata de la Circular 028 del 16 de abril de 2026, "mediante la cual establece lineamientos de preparación y alistamiento ante la creciente probabilidad de desarrollo de un Fenómeno El Niño en Colombia durante el segundo semestre del año", según se lee en un comunicado de prensa de la UNGRD.

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"La comunicación, dirigida a gobernadores, alcaldes, coordinadores de gestión del riesgo, corporaciones autónomas regionales, entidades operativas y sectoriales, organismos de control, cooperación internacional, organizaciones sociales y demás integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), insta a implementar recomendaciones orientadas a anticipar los efectos del fenómeno, especialmente en escenarios de desabastecimiento hídrico e incendios forestales", agregaron en el texto.



¿Cuáles son las consecuencias del fenómeno de El Niño en Colombia?

El Ideam señaló que "la actual temporada de lluvias podría ser deficitaria, y estimaciones recientes indican una probabilidad del 61 % de desarrollo del fenómeno (de El Niño) entre mayo y julio, la cual podría aumentar progresivamente hasta superar el 90 % entre septiembre y diciembre de 2026", esto de acuerdo con análisis técnicos.

"Nuestro país tiene diversidad climática, por eso el fenómeno de El Niño no afecta por igual a todo el territorio nacional. En la mayor parte de Colombia se asocia a disminución de las precipitaciones y aumento de las temperaturas, pero en algunas zonas los efectos pueden ser menos intensos o incluso contrarios”. explicó en declaraciones recientes Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam.



Por su parte, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, dijo que "los impactos inminentes en el clima de nuestro país incluyen un mayor riesgo de incendios forestales, olas de calor, estrés hídrico y afectaciones en la producción de alimentos, entre otros. Este es un momento para anticiparnos. Por eso, hacemos un llamado a las autoridades y a los sectores a prepararse desde ya. Cuidar el agua y tomar medidas preventivas es proteger la vida. Desde el Gobierno Nacional continuaremos monitoreando la situación y orientando acciones oportunas para enfrentar este escenario”.



¿Cómo se prepara el país ante una posible llegada del fenómeno de El Niño?

La UNGRD indicó que estructuró los lineamientos en tres ejes, estos son conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. "Entre las principales orientaciones se destacan la identificación y análisis de escenarios de riesgo por desabastecimiento hídrico e incendios forestales; la promoción del uso eficiente del agua y el mantenimiento de sistemas de acueducto; el fortalecimiento de mecanismos de protección financiera, como los seguros agropecuarios; y el alistamiento de capacidades institucionales para la respuesta, especialmente frente a incendios forestales", explicaron.



La entidad advirtió que la posible ocurrencia del fenómeno de El Niño no elimina completamente las lluvias. "Podrían presentarse eventos hidrometeorológicos como avenidas torrenciales, incluso en contextos de déficit hídrico", indicaron. Por último, la UNGRD le hizo un llamado al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) a "implementar de manera oportuna estos lineamientos, reforzando la preparación institucional y comunitaria ante la posible evolución de las condiciones climáticas en el país".

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