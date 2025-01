Alerta por grave estado de salud de animales cerca al volcán Puracé: ceniza los está afectando

Campesinos e indígenas del resguardo de Paletará, enPuracé , Cauca, están muy preocupados, pues su ganado se está enfermando y varios animales han muerto a raíz de la ceniza volcánica que está en los pastos.

Cabe recordar que hace unos días se presentó un evento sísmico en el volcán Puracé que afectó al municipio de Puracé y Coconuco, uno de sus corregimientos. Además, el reporte de los habitantes también habla de olores a azufre en el sector.

Las comunidades del resguardo de Paletará viven de la leche y la agricultura, pero estos medios de producción están en peligro como consecuencia de la ceniza que fue expulsada por los volcanes tanto de Puracé como de Curiquinga.

"Aquí el ganado está enfermando porque hay unas que están con tos, otras que están inflamadas. Me da cosa que se me mueran nuestros animalitos porque los animalitos son el sustento de nuestra familia. Dios quiera que nos ayuden, sea el Gobierno o el municipio, lo que sea, pero que las entidades nos ayuden", indicó para Noticias Caracol Ana Cecilia Pechené, habitante del resguardo.

Según las autoridades de esta zona, en total son 4.500 cabezas de ganado que pueden generar mas 18 mil litros de leche diarios.

"Si no nos ayudamos, si no hay quien nos oriente en el tema de una asistencia veterinaria profesional para saber qué le damos al ganado para prevenir que no haya muertes en los animales, es posible que pueda presentarse eso", añadió Nelson Termal, concejal de Puracé.

“Recomendamos a la comunidad que conserve la calma y siga todas las instrucciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres", manifestó el SGC sobre el volcán Puracé - Colprensa.

¿Por que la ceniza afecta la salud del ganado?



Veterinarios que han atendido el problema explicaron en Noticias Caracol por qué puede estar enfermando el ganado.

"Vemos gran cantidad de cenizas y se están produciendo minerales que los animales no están metabolizando por la gran cantidad. El ambiente está muy pesado. Hay problemas respiratorios, problemas digestivos de diarrea", indicó el veterinario Julián Quiguanas.

Pero el problema no es solamente que el ganado se esté enfermando y esté muriendo, también es de afectación a cultivos de papa y de fresa. Son más de 1.558 familias, 4.000 habitantes de siete veredas. que hoy están pidiendo ayuda.

"En la papa, en primer lugar, nos cayó ceniza. Al otro día nos cayó helada, entonces son dos fenómenos que nos están atacando a la misma vez. Tenemos pérdidas y grandes", contó Eudin Cuají, habitante del resguardo de Paletará.

El agua es otro de los factores que esta afectando a la comunidad, que también reclama la creación de albergues.

"En este momento no tenemos adecuación de albergues, simplemente hemos hablado de unos puntos de encuentro, pero en sí adecuación en albergues no hay. Agua potable, tapabocas, medicamentos, carpas, todo lo que se necesita para un albergue no lo tenemos", afirmó Andrea Velasco, vicegobernadora del resguardo.

Estas comunidades claman la presencia y ayuda de los gobiernos municipal, departamental y nacional, con medicamentos para salvar el ganado y recursos para superar las pérdidas en los cultivos.