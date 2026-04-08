Alertan por aumento de casos de varicela en Colombia, según el INS: experta da recomendaciones

De acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud (INS), Colombia registró un incremento en el número de casos de varicela, con respecto al mismo período del años pasado. Expertos alertaron sobre la propagación de este virus y dieron recomendaciones para prevenirla.



"Aunque Colombia no enfrenta una epidemia de varicela actualmente, los datos sí muestran un incremento de casos en lo que va de este año", explicó Patricia Tacuma, magíster en Administración de Salud de la Universidad Manuela Beltrán. La experta indicó que este aumento de casos "puede estar relacionado con la acumulación de población susceptible tras la pandemia, la vacunación incompleta y el mayor contacto en entornos escolares".

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Tras el final de Semana Santa y con el flujo de turismo, se podría esperar un nuevo aumento con la siguiente semana epidemiológica. "Colombia registra un aumento del 15% en los casos de varicela en lo que va de 2026. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud, con corte a la semana epidemiológica 12 (28 de marzo), el país pasó de 4.981 casos en 2025 a 5.709 en 2026", de acuerdo con un informe de la Universidad Manuela Beltrán.

Varios departamentos registraron aumentos de casos del virus, entre los que destacan Antioquia, Norte de Santander y Santander, que reportan 593, 390 y 270 casos, respectivamente. Por su parte, Bogotá registra 1.075 casos y Cundinamara, 488. "La movilidad de Semana Santa puede actuar como un acelerador temporal de la transmisión de la varicela, pero esto no significa una epidemia nacional. Su principal efecto es la aparición de brotes pequeños y aumentos localizados", dijo Tacuma.



¿Cómo se contagia la varicela?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la varicela es una enfermedad sumamente contagiosa causada por el virus de la varicela-zóster (VVZ). "Se trata de un virus de la familia de los herpesvirus cuyo único hospedador natural conocido es el ser humano (...) Cuando una persona ha pasado la varicela, el virus permanece inactivo en las células nerviosas. Puede reactivarse posteriormente y provocar una dolorosa afección conocida como herpes zóster", indicó la entidad internacional.



El virus se propaga cuando una persona con varicela tose o estornuda, "lo que libera gotículas infectadas en el aire, y también por contacto directo con el líquido de las vesículas varicelosas. Si una persona es susceptible a la infección (es decir, no ha pasado la varicela ni está vacunada), es probable que contraiga la enfermedad si se expone al virus".



Síntomas de la varicela

"Una persona puede contagiar entre uno y dos días antes de que aparezcan las lesiones y hasta que todas formen costra, lo que facilita su propagación", explicó la experta de la Universidad Manuela Beltrán. La OMS indica que "el signo más apreciable de la varicela es una erupción cutánea pruriginosa que evoluciona hacia pequeñas vesículas llenas de líquido. La erupción suele comenzar en el cuero cabelludo y el rostro antes de extenderse al tronco y las extremidades".



Los demás síntomas van hasta fiebre, malestar general y pérdida de apetito. "La erupción progresa a lo largo de unos cinco a siete días, pasando de manchas planas (máculas) a protuberancias elevadas (pápulas), a continuación a ampollas pruriginosas (vesículas) y finalmente a costras. Las personas que no están vacunadas suelen tener unas 300 lesiones. Las vesículas finalmente se secan y se forman costras que desaparecen al cabo de una o dos semanas", agregó la OMS.



"Se recomienda consultar al médico cuando hay fiebre alta persistente, dificultad para respirar, somnolencia excesiva, vómito o lesiones con signos de infección (...) Aunque la varicela suele ser leve, la identificación y consulta oportuna ayudan a prevenir complicaciones", advirtió Tacuma.

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De acuerdo con los expertos, los grupos más vulnerables son los menores de un año, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados. La vacuna contra este virus está incluida en el esquema nacional y se aplica de manera gratuita. "Es un punto clave en la prevención. Son dos dosis: la primera al año de edad y la segunda a los 5 años. Una reduce significativamente la enfermedad y la otra ayuda a prevenir complicaciones", concluyó Tacuma.



Datos de casos de varicela en Colombia, según el INS: con corte del 28 de marzo

Departamento Acumulado 2026 Esperado Observado Variación (%) Amazonas 30 3 10 +233.3% Antioquia 593 193 195 +1.0% Arauca 34 6 15 +150.0% Atlántico 171 59 70 +18.6% Barranquilla D.E. 208 37 91 +145.9% Bogotá D.C. 1075 379 388 +2.4% Bolívar 112 34 38 +11.8% Boyacá 158 66 53 -19.7% Buenaventura D.E. 7 2 1 -50.0% Caldas 85 33 27 -18.2% Santiago de Cali D.E. 223 98 69 -29.6% Caquetá 70 15 26 +73.3% Cartagena de Indias D.T. 78 32 22 -31.3% Casanare 49 18 20 +11.1% Cauca 60 29 15 -48.3% Cesar 99 27 41 +51.9% Chocó 11 3 2 -33.3% Córdoba 208 74 100 +35.1% Cundinamarca 488 164 176 +7.3% Guainía 7 0 3 N/A Guaviare 18 3 4 +33.3% Huila 93 46 31 -32.6% La Guajira 63 38 24 -36.8% Magdalena 64 18 25 +38.9% Meta 87 41 34 -17.1% Nariño 177 59 74 +25.4% Norte de Santander 390 70 186 +165.7% Putumayo 38 11 14 +27.3% Quindío 61 30 18 -40.0% Risaralda 133 51 50 -2.0% Archipiélago de San Andrés 20 2 17 +750.0% Santa Marta D.T. 61 7 17 +142.9% Santander 270 68 81 +19.1% Sucre 83 34 31 -8.8% Tolima 129 58 45 -22.4% Valle del Cauca 235 92 98 +6.5% Vaupés 1 1 1 0.0% Vichada 20 2 13 +550.0% Total nacional 5.709 2.117 2.125 +0.4%