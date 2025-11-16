Ofrecen hasta $100 millones por responsable de abuso y robo a adulta mayor en Marinilla, Antioquia

El pasado domingo 9 de noviembre de 2025, en la zona semirrural de Alcaravanes, municipio de Marinilla (Antioquia), ocurrió un repudiable hecho: una mujer de 70 años fue abordada en un sendero mientras caminaba sola. El agresor, según el testimonio recopilado por las autoridades, pasó sobre ella tras taparle la boca, la condujo hacia un matorral y la abusó sexualmente, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima.

Posteriormente, huyó llevándose el dinero que ella portaba en su bolso. La víctima no comunicó el incidente de inmediato a las autoridades; sus hijos fueron quienes divulgaron los hechos en la tarde del mismo domingo, propiciando la activación de los protocolos de atención y denuncia correspondientes.



Ofrecen hasta 100 millones de pesos por responsable de abuso y robo

El caso provocó indignación y movilización por parte de la Alcaldía de Marinilla y la Policía de Antioquia. La noticia generó rechazo generalizado en la comunidad y en las autoridades, que reaccionaron con rapidez para garantizar justicia y protección a la víctima. Como primera medida, se anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien aporte información que conduzca a la captura del agresor. Esta decisión busca incentivar la colaboración ciudadana y acelerar el proceso de investigación.



La Administración municipal, a través de la alcaldía, informó que se activaron rutas de atención integrales para acompañar a la víctima y su familia. Entre ellas se encuentra la Ruta Púrpura, un mecanismo diseñado para ofrecer acompañamiento jurídico, psicológico y social, garantizando que la afectada reciba apoyo completo en medio de la difícil situación.



Además, en el Hospital San Juan de Dios se implementó el protocolo Fucsia, especializado para casos de violencia sexual contra personas vulnerables. Este protocolo asegura atención médica inmediata, exámenes forenses y asistencia emocional, siguiendo estándares que priorizan la dignidad y el bienestar de la víctima.

Por su parte, la Policía Nacional y la Administración local trabajan en conjunto para esclarecer el hecho. Las autoridades han iniciado la recolección de grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de personas que puedan aportar datos relevantes. El objetivo es identificar plenamente al atacante y llevarlo ante la justicia lo antes posible. Este esfuerzo coordinado refleja la determinación institucional de no permitir que este crimen quede impune.

"Estamos asistiendo una persona de 70 años de edad que estaba transportándose, desplazándose por zona rural. Lo que informa es que un sujeto la aborda y la accede carnalmente. Desafortunadamente, este hecho también causó consternación al municipio", dijo en su momento el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, Comandante Departamento de Policía Antioquia.

ÁNGELA URREA PARRA

