COLOMBIA
Así cayó mamá en Cali señalada de abusar de su hija, grabarla y vender el contenido

Así cayó mamá en Cali señalada de abusar de su hija, grabarla y vender el contenido

El papá de la menor fue clave para las investigaciones de las autoridades, pues él descubrió en un celular una serie de fotos y videos de su propia hija que lo obligaron a denunciar.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 10 de nov, 2025

