Así es el despliegue militar de Colombia en la frontera con Venezuela tras bombardeos de EE. UU.

El presidente Gustavo Petro anunció este sábado un refuerzo de la seguridad en la frontera con Venezuela para atender una eventual llegada masiva de refugiados tras el ataque de Estados Unidos a Caracas y otras ciudades, así como la anunciada captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.



"Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados", manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X, en el que añadió que estuvo siguiendo los acontecimientos en Venezuela en un consejo de seguridad durante la madrugada.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía, con pasos clave entre la ciudad colombiana de Cúcuta y San Antonio del Táchira y Ureña, en el estado venezolano de Táchira.

En la apertura de los pasos fronterizos en Cúcuta, la situación era de total normalidad. Noticias Caracol estuvo en el municipio Villa del Rosario, específicamente en el puente internacional Simón Bolívar. Todos los puentes del paso fronterizo están abiertos y hay presencia de militares con tanquetas.



El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, habló con Noticias Caracol sobre las decisiones que se han tomado desde el alto Gobierno. “Inmediatamente conocimos lo que estaba sucediendo en Venezuela, interactuamos con el señor presidente de la República y una de las decisiones fue hacer un consejo extraordinario de seguridad nacional a las 3:00 de la mañana. No solamente estuvimos quienes participamos regularmente en estos tipos de reuniones, sino que también estuvo el Ministerio de la Igualdad, que tiene una responsabilidad fundamental en la atención de los migrantes”, narró.



Según el ministro, “a través de Ministerio de Defensa estábamos liderando con los demás entes, tomamos ese liderazgo que nos encargó el señor presidente de la República y se ordenó la activación del PMU, un puesto de mando unificado en Cúcuta. Se recibió el informe de los pasos fronterizos, nos reportaron que estaban en total normalidad, en este momento nos reportan lo mismo, y se determinaron acciones para articular todas las capacidades que tiene la UNGRD, la Defensa Civil, la Cruz Roja Internacional, los departamentos y las alcaldías, porque no solamente es Norte de Santander, también en La Guajira, también en Arauca y en Vichada, donde tenemos que estar articulados”.

Agregó que en “la otra línea que es de seguridad, nos enfocamos principalmente en la amenaza que habría en zona de frontera, que corresponde a crimen organizado trasnacional, específicamente con lo que tiene que ver con el cartel del Eln. La seguridad no solamente la enfocamos en frontera sino también al interior. El presidente dio instrucciones claras de fortalecer la seguridad en las embajadas de Estados Unidos y Venezuela frente posibles disturbios que pudieran generar algún riesgo para estas”.



"No somos enemigos de Estados Unidos ni de Venezuela": ministro de Defensa

Sobre el despliegue de tropas, el ministro señaló que “ya se tienen desplegadas unas tropas. El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, el 31 de diciembre estuvo con la cúpula militar en la zona pasando revista, donde se reforzó aún más. Ya hay 11.000 militares en esa área del Catatumbo, pero también le podríamos sumar todos los militares y brigadas que tenemos en los demás departamentos. Otras capacidades importantes que se desplegaron fueron de inteligencia y otras líneas en temas de capacidades de movilidad para dar una mayor respuesta”.

Finalmente, el ministro sostuvo que en Colombia “no somos enemigos de los Estados Unidos ni somos enemigos de Venezuela. Nuestra única amenaza es el crimen organizado trasnacional y a todas las unidades que están en frontera se les ordenó alistamiento en primer grado, un acuartelamiento que ya veníamos desarrollando por las amenazas terroristas que hay en la zona”.

En los últimos años, millones de venezolanos han cruzado por esos pasos, y cerca de 2,8 millones se han establecido en Colombia.



Presidente Petro habla sobre bombardeos en Venezuela

Petro no se ha pronunciado sobre el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Maduro y su esposa fueron capturados, pero sí condenó los bombardeos ordenados por Washington contra la capital venezolana y otras ciudades.

"El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina. Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz", afirmó el mandatario colombiano.

En su mensaje en X, Petro reiteró que Colombia, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU desde el 1 de enero, buscará que ese organismo se pronuncie sobre la situación en Venezuela.

"Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta", agregó. Previamente, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, anunció un plan para prevenir eventuales atentados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales en la zona fronteriza, aprovechando los ataques de Estados Unidos.

Según el ministro, "se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera".

El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y señalado por Petro como una banda narcotraficante, ha criticado las "acciones intervencionistas" de ese país en Venezuela, tras el despliegue militar de Washington en el sur del mar Caribe y en el Pacífico bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

