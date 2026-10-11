Así fue como cayó alias El Descuartizador, señalado de asesinar a su expareja en Francia

Escondido en una mansión en La Pintada, Antioquia, y después de permanecer prófugo durante 31 años, Antonio Márquez Gómez, alias El Descuartizador, fue capturado por las autoridades colombianas. El hombre era buscado por Francia mediante una circular roja de Interpol por el presunto homicidio y desmembramiento de su expareja sentimental, ocurrido en 1995.



La captura se produjo tras varios meses de labores de inteligencia, seguimiento e investigación criminal que permitieron a las autoridades ubicarlo en el suroeste antioqueño. De acuerdo con la Policía Nacional, el operativo fue posible gracias al intercambio de información entre organismos policiales de Colombia y Europa.



¿Cómo fue la captura de alias El Descuartizador?

Según la información conocida sobre el caso, alias El Descuartizador se movilizaba con tranquilidad por las calles de Antioquia, pese a que era requerido por las autoridades francesas por un crimen ocurrido hace más de tres décadas.

El hombre, identificado como Antonio Márquez Gómez, fue ubicado en el municipio de La Pintada, donde, según el reporte, permanecía escondido en una mansión. Su localización fue resultado de un seguimiento que se extendió durante varios meses en Colombia.

Publicidad

La captura fue confirmada por el coronel Luis Fernando Muñoz González, comandante del Departamento de Policía Antioquia. La institución señaló que las labores de inteligencia y el trabajo coordinado con organismos internacionales fueron determinantes para dar con su paradero.



El requerimiento de Francia se relaciona con el presunto homicidio y desmembramiento de la mujer. Sin embargo, los señalamientos deberán ser establecidos dentro del correspondiente proceso judicial.



#Colombia | Cayó en Antioquia alias El Descuartizador, un hombre buscado por las autoridades de Francia por un atroz homicidio cometido en 1995 contra su expareja. Le contamos los detalles del operativo.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ pic.twitter.com/xiOhywIQl7 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 10, 2026

Publicidad

Identidad falsa y presuntas conexiones con el narcotráfico

Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades durante la investigación fue la presunta utilización de mecanismos para ocultar su identidad. Según la Policía, Márquez Gómez habría usado una identidad falsa y alterado sus huellas dactilares para dificultar su identificación y evadir los controles. La institución también indicó que se ocultaba en lugares apartados.

Además del caso por el que era requerido en Francia, la información recopilada por las autoridades lo relacionaría con presuntas actividades de narcotráfico y estructuras de crimen organizado transnacional con presencia en Europa y América Latina.

Publicidad

Entre las posibles conexiones investigadas figuran redes delincuenciales que operarían entre España y Marruecos. Estos señalamientos son materia de investigación y no constituyen, por sí mismos, una condena judicial.

Tras su detención en La Pintada, alias El Descuartizador quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en los procedimientos judiciales correspondientes.

Publicidad

El caso deberá continuar por las vías legales relacionadas con el requerimiento internacional de Francia. La situación jurídica del capturado y los eventuales cargos adicionales dependerán de las actuaciones de las autoridades encargadas del proceso.