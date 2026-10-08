Capturan a hombre señalado de abusar sexualmente de una mujer de 70 años en Santander: esto se sabe

La Policía en el departamento de Santander capturó a un hombre de 29 años por la agresión sexual a una mujer de 70 años en el municipio de San Vicente de Chucurí, tras un abordaje a las 5:20 de la mañana del pasado lunes en inmediaciones del batallón Luciano D'Elhuyar, mediante el traslado de la víctima hacia un potrero para la ejecución de la agresión debido a la intención de ocultamiento por parte de integrantes de la familia del hombre para evitar la acción de la justicia. La comunidad de la zona auxilió a la víctima y la trasladó hacia un centro de atención para la recepción de auxilio de la medicina. La confirmación de las lesiones por parte del personal de la salud motivó la emisión de una orden de captura por parte de un juez de la República.

La detención del hombre ocurrió en las horas de la mañana del día tras los hechos gracias a la entrega de información por parte de habitantes del municipio. Durante la diligencia de la captura, personas de la comunidad intentaron agredir a la persona en detención antes de la intervención de la Policía. La Fiscalía de la Nación inició las audiencias para la revisión de la captura, la imputación de cargos y la definición de la medida de aseguramiento. La víctima se encuentra con vida y en proceso de recuperación al lado de integrantes de la familia en la localidad.

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La ocurrencia del caso en Santander se suma a las investigaciones por la muerte de Blanca Pardo en el departamento de Nariño. Los hechos sobre la agresión a la población de 70 años y más generan atención en las autoridades y en los organismos de control en el país. El reporte de la Defensoría del Pueblo ubica a Nariño en la posición número cuatro en cifras de feminicidios con un total de 17 casos en el registro hasta el mes de julio del año. La recolección de pruebas en los departamentos busca la aplicación de sanciones a las personas en responsabilidad de los delitos.



La investigación por el crimen de Blanca Pardo en Nariño y las evidencias

El caso de Blanca Pardo, de 72 años de edad y madre de seis hijos, ocurrió en la vereda San Bernardo del departamento de Nariño. La mujer salió de la vivienda el 29 de agosto con el propósito de la recolección de leña en los alrededores del terreno. Ante la falta de regreso al hogar, la hija de la víctima inició las labores de búsqueda hasta la localización de la madre en un potrero del sector. La mujer presentaba lesiones y pérdida de prendas de vestir en el momento del hallazgo por parte de la familia.



La víctima recibió atención en un centro de urgencias de la región tras la movilización por parte de habitantes de la zona. A pesar de las maniobras de reanimación durante 20 minutos por parte del personal de la salud, la mujer falleció en las instalaciones del centro de salud. La Fiscalía de la Nación adelanta la investigación bajo la hipótesis de feminicidio y agresión. La Policía de investigación realizó la inspección del lugar de los hechos, el levantamiento de mapas del terreno y la revisión de antenas de telefonía para la identificación de las personas en la zona.



La familia de Blanca Pardo solicita la aceleración de los trámites de la justicia para evitar la impunidad en el caso. Los peritos de la medicina de ley trabajan en la entrega del dictamen para la confirmación de la causa del deceso y la presencia de abusos en el cuerpo de la víctima. Las autoridades evalúan la hipótesis de la participación de una o más personas en la ejecución del delito en el departamento de Nariño.

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Estadísticas de feminicidios en Colombia y acciones de la Fiscalía

El informe de la Defensoría del Pueblo sobre violencia contra las mujeres presenta la medición de casos en el territorio del país hasta el corte del 31 de julio del año. Los departamentos de Putumayo, Guaviare, Quindío y Nariño figuran en los puestos de inicio de las tasas de feminicidios en el país. En Nariño, el registro de 17 casos ubica a la sección en el puesto número cuatro de la tabla de mediciones del organismo de control.

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Las acciones de la Fiscalía en los departamentos de Santander y Nariño abarcan la búsqueda de datos y la recolección de testimonios de habitantes de veredas y municipios. En el caso de Santander, la colaboración de la ciudadanía permitió la localización del hombre de 29 años a pesar de las maniobras de ocultamiento por parte de integrantes de la familia de la persona en detención. En Nariño, la revisión de celdas de telefonía busca la ubicación de las personas que transitaron por la vereda San Bernardo en el momento del crimen.

ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO