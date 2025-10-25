En vivo
COLOMBIA

Así funcionará el pico y placa en Medellín durante la semana del 27 al 31 octubre

La Alcaldía de Medellín mantiene la restricción vehicular hasta el 31 de octubre, aplicando la rotación semestral de dos dígitos por día, de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 25 de oct, 2025
Pico y placa Medellín
Pico y placa en Medellín funciona de lunes a viernes.
Foto: Getty Images y Alcaldía de Medellín

