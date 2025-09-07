Así funcionará la medida del pico y placa en Ibagué en la semana del 8 al 12 de septiembre

En esta nueva semana de septiembre, que va del lunes 8 al viernes 12, seguirá vigente la nueva normativa de rotación en los dígitos del pico y placa en la ciudad de Ibagué. Esta medida busca contribuir a la gestión del tráfico y reducir la contaminación en la capital del departamento del Tolima. La rotación inició el pasado 1 de julio y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Conozca que días tendrá esta restricción.



¿Cómo funciona dicha normativa?

La normativa se aplica a los vehículos particulares inscritos en la ciudad y busca poder darle continuidad al plan de movilidad utilizado en los últimos años. De acuerdo con el cronograma compartido por las autoridades, la restricción sigue aplicándose de lunes a viernes en el mismo horario que se ha venido utilizando: entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Por eso, la rotación de pico y placa en Ibagué quedó determinado de la siguiente manera:



Lunes 8 de septiembre : placas terminadas en 0 y 1

: placas terminadas en 0 y 1 Martes 9 de septiembre : placas terminadas en 2 y 3

: placas terminadas en 2 y 3 Miércoles 10 de septiembre : placas terminadas en 4 y 5

: placas terminadas en 4 y 5 Jueves 11 de septiembre : placas terminadas en 6 y 7

: placas terminadas en 6 y 7 Viernes 12 de septiembre: placas terminadas en 8 y 9

¿Qué son las "horas valle"?

Desde la Secretaría de Movilidad, fue confirmado que no existen permisos especiales para circular en el día que le corresponde restricción a su vehículo. La norma aplica sin distinción para todos los propietarios de automotores matriculados en la ciudad. Sin embargo, sigue vigente el beneficio conocido como "hora valle", en los que hay franjas de circulación permitida para los vehículos restringidos en dos momentos del día: de 9:00 a 11:00 de la mañana y de 3:00 a 5:00 de la tarde. Esta excepción permite realizar desplazamientos puntuales sin infringir la norma.

Estas franjas horarias fueron diseñadas para que los ciudadanos puedan realizar actividades esenciales de su día a día, como lo sería llevar a los niños al colegio, asistir a citas médicas o cumplir con compromisos laborales sin inconvenientes. Recuerde que si su vehículo tiene restricción de pico y placa y se encuentra fuera de estos horarios permitidos en una zona restringida, podría ser multado y se le podría inmovilizar su vehículo. El objetivo de esta medida es encontrar un balance que facilite el flujo del tráfico en la ciudad y haga más sencillo para todos cumplir con la normativa.

