Así les fue a los candidatos presidenciales en los principales departamentos de Colombia

En Bogotá ganó Fajardo, mientras que en Antioquia triunfó Iván Duque. Petro tuvo mayoría en Cauca. Este es el mapa político del país tras la primera vuelta.
Amazonas
Iván Duque: 7.114 votos
Gustavo Petro: 5.931 votos
Sergio Fajardo: 2.963
Antioquia
Iván Duque: 1.351.815 votos
Gustavo Petro: 235.502 votos
Sergio Fajardo: 724.419 votos
Bogotá
Iván Duque: 974.917 votos
Gustavo Petro: 1.089.952 votos
Sergio Fajardo: 1.228.265 votos
Valle del Cauca:
Iván Duque: 519.784 votos
Gustavo Petro: 481.316 votos
Sergio Fajardo: 497.480 votos
Norte de Santander:
Iván Duque: 375.437 votos
Gustavo Petro: 56.454 votos
Sergio Fajardo: 102.000 votos
Cauca:
Iván Duque: 106.317 votos
Gustavo Petro: 227.407 votos
Sergio Fajardo: 60.734 votos
Consulados (86% de mesas)
Iván Duque: 125.003 votos
Gustavo Petro: 30.614 votos
Sergio Fajardo: 64.556 votos
