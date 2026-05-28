Así médicos descubrieron y denunciaron abuso contra Mia Ramírez, bebé de 6 meses que murió en Tolima

Hay indignación en el municipio de El Espinal, en el departamento del Tolima, tras conocerse el abuso y posterior muerte de Mia Kathaleya Ramírez, una bebé de tan solo 6 meses de edad. Las autoridades están ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para dar con el o los responsables de estos terribles hechos.



Los habitantes del municipio llevaron a cabo una velatón Mia para pedir justicia en este caso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La menor de edad fue llevada al hospital San Rafael por su mamá, quien informó que la pequeña había convulsionado. Sin embargo, los médicos descubrieron una situación de salud mucho más grave y que tenía que ver con un abuso sexual.

Paula Saavedra, directora del hospital San Rafael, habló con Noticias Caracol y dijo que la niña llegó con “múltiples golpes en todo el cuerpo y, al tomar rayos x y las tomografías, le salieron fracturas en los miembros inferiores y también en su cabeza”. Con esta información, en la clínica se estableció que la niña había sido abusada sexualmente.



En ese momento, dijo Saavedra, “activamos la ruta, que es lo más importante. Sabemos que los derechos de Mía fueron vulnerados, era un acto atroz e infame y no podíamos quedarnos callados”. Tras ser estabilizada, Mía Ramírez fue trasladada a Ibagué, donde terminó falleciendo.



Wilson Gutiérrez, alcalde de El Espinal, le dijo a este medio que “esperábamos que Mía Kathaleya tuviera otro resultado, pero ayer el resultado fue fatal, fue trágico. Sobre las 12:00 del mediodía dejó de existir esta bebé, quien presuntamente fue accedida carnalmente”.

Hay indignación en el Tolima tras conocerse el abuso y posterior muerte de una bebé de seis meses. Las autoridades ofrecen una recompensa de 10 millones de pesos para dar con el responsable o los responsables.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉… pic.twitter.com/LhJrvTUEXt — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 28, 2026

Publicidad

¨Piden investigar a Bienestar Familiar por falta de atención a Mía Ramírez

Además del rechazo que produjo este hecho, las autoridades pidieron a la Procuraduría General de la Nación investigar al Bienestar Familiar, pues, al parecer, no hubo una atención adecuada por parte de la institución.

“Entre todos levantamos un acta para que Mía fuera trasladada a la ciudad de Ibagué, pero eran las 9:00 de la noche y todavía no había llegado el defensor de Familia”, denunció el alcalde de El Espinal.

Publicidad

Adriana Magaly Matiz, gobernadora del Tolima, señaló que “estamos pidiéndoles a las autoridades celeridad en las investigaciones que se adelanten para dar con el paradero del presunto responsable de este hecho”.

El cuerpo de la niña permanece en Medicina Legal, sede Ibagué, mientras en El Espinal piden a la Fiscalía y a la Policía dar con el o las personas que abusaron y le causaron la muerte a la pequeña Mia Kathaleya Ramírez López.

#Colombia | En Tolima, la comunidad de Espinal hace una velatón por una bebé que falleció tras, presuntamente, haber sido víctima de abuso sexual. Esto se sabe.



Siga la señal de Noticias Caracol 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/ivsIDZIgra — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 28, 2026

¿Cómo denunciar abuso sexual y maltrato infantil?

En Colombia, la denuncia de abuso sexual y maltrato infantil es un proceso fundamental para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de estos hechos tiene la obligación legal y ética de reportarlo, incluso si no cuenta con pruebas concluyentes.

La denuncia puede realizarse ante varias autoridades. La Fiscalía General de la Nación recibe denuncias en sus sedes físicas o a través de la página web www.fiscalia.gov.co, donde existe un canal de atención virtual. También se puede acudir a la Policía Nacional, especialmente a la Policía de Infancia y Adolescencia, marcando la línea de emergencia 123 o el número 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que atiende casos de vulneración de derechos las 24 horas.

Publicidad

Otra alternativa es acudir a las Comisarías de Familia, donde se brinda atención inmediata en casos de violencia intrafamiliar, y se pueden dictar medidas de protección urgentes. Asimismo, las personerías municipales y defensorías del pueblo orientan a las víctimas o denunciantes sobre los pasos a seguir.

Al momento de denunciar, es importante proporcionar la mayor cantidad de información posible: datos de la víctima, del presunto agresor, el lugar de los hechos y cualquier evidencia disponible. Sin embargo, la falta de detalles no debe impedir la denuncia, ya que las autoridades tienen la obligación de investigar.

Publicidad

La confidencialidad está garantizada y existen mecanismos para proteger la identidad del denunciante. Además, las instituciones deben activar rutas de atención integral para brindar apoyo psicológico, médico y legal a la víctima.

Finalmente, denunciar no solo permite iniciar procesos judiciales, sino que contribuye a prevenir que el abuso continúe. La acción oportuna de la comunidad es clave para garantizar la protección y el bienestar de la infancia.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias