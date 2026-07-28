Hombre asesinó a su mamá y a su abuelo en Antioquia: estára 50 años en cárcel tras condena

Dúvan Esteban Ruiz recibió finalmente la condena por un delito que cometió hace tres años, cuando asesinó a su madre y a su abuela en una vivienda de Antioquia. Un juez de conocimiento condenó a 50 años de prisión a Ruiz Rodríguez, tras hallarlo responsable del asesinato de las dos mujeres, en hechos ocurridos en el municipio de Girardota, Antioquia. La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas que demostraron su responsabilidad en el doble crimen. De acuerdo con la investigación, el ataque ocurrió durante la madrugada del 5 de febrero de 2023 en la vivienda donde convivían el hoy condenado y las dos víctimas, ubicada en el barrio Santana.

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En el actual sistema de justicia en Colombia, una condena ocurre mucho tiempo después del crimen debido a la complejidad de las investigaciones judiciales y la saturación del sistema legal. En todo se tiempo, las autoridades competentes tienen que recolectar evidencias irrefutables, mientras que el acusado tiene el derecho de defenderse, presentar sus propias pruebas y apelar decisiones. Solo hasta que se da la condena, el delito pierde el calificativo de presunto, ya que la justicia ya confirma en pleno que el delito fue cometido.

Así ocurrieron los hechos

Las pruebas recopiladas por el ente acusador establecieron que Ruiz Rodríguez ingresó a la casa y atacó primero a su abuela, de 82 años, quien dormía en la sala. La mujer recibió cinco heridas con un arma cortopunzante y falleció en el lugar. Posteriormente, agredió a su madre, de 52 años, con un objeto contundente, causándole graves lesiones en la cabeza y en las extremidades superiores. Aunque fue trasladada a un centro asistencial, murió dos meses después como consecuencia de las heridas.



Durante el juicio, la Fiscalía también logró demostrar que ambas mujeres habían sido víctimas de un ciclo de violencia ejercido por el procesado antes del ataque fatal. Con base en ese material probatorio, el juez lo declaró responsable del delito de feminicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo. La sentencia quedó en firme, por lo que el condenado deberá cumplir la pena de 50 años de prisión impuesta por la justicia.

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María Paula Rodríguez Rozo

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