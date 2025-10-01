Así serán los nuevos exámenes para sacar la licencia de conducción en Colombia: normas cambiaron

Las licencias de conducción en Bogotá y Colombia ya no serán entregadas como se hacía anteriormente. Con el objetivo de mejorar la seguridad vial en el país y erradicar algunas dinámicas irregulares que podían presentarse durante este procedimiento, la Resolución número 20253040037125 oficializó un nuevo cambio en el trámite para quienes van a realizar sus cursos de conducción.

El cambio principal establece que los exámenes finales (prácticos y teóricos), que se realizan al culminar la preparación, ya no serán administrados por las escuelas de conducción, sino que ahora estarán bajo la vigilancia de los Centros de Apoyo Logístico y de Evaluación (CALE), los cuales se encargarán de que el procedimiento se realice de manera limpia y transparente.

Además de ofrecer una evaluación más rigurosa y precisa a los aprendices, con esta decisión se busca frenar algunas prácticas que se presentaban anteriormente, cuando las escuelas de conducción estaban a cargo de este proceso. Y es que algunas instituciones solían aprobar a sus estudiantes pese a los resultados obtenidos, convirtiendo estos exámenes en simples trámites protocolarios para otorgar la licencia.



Así las cosas, una vez entre en vigencia la resolución mencionada, los CALE serán los únicos centros autorizados para supervisar, ejecutar y controlar los exámenes requeridos por ley para la obtención o renovación del pase de conducción. Cabe resaltar que estos centros también deberán pasar por un proceso estricto de habilitación, que garantice su óptimo funcionamiento y capacidad para cumplir con estas tareas.



¿Cuándo iniciarán los cambios?

Por ahora, se sabe que la entrada en vigencia de esta nueva normativa dependerá principalmente de lo que dictamine el Ministerio de Transporte, ya que esta entidad será la encargada de determinar cuándo comenzarán a operar los centros de apoyo y cuáles quedarán certificados. Los CALE se dividirán en tres clases diferentes, las cuales estarán autorizadas para aplicar pruebas en determinadas categorías, de la siguiente manera:



Clase 1: podrán aplicar pruebas en las categorías A1, A2, B1 y C1.

Clase 2: podrán aplicar pruebas en las categorías B2 y C2 (además de las de clase 1).

Clase 3: podrán aplicar pruebas en las categorías B3 y C3 (además de las de clase 1 y 2).

Antes de esta resolución, era posible que quienes realizaban el curso presentaran las pruebas desde cualquier computador. Con el nuevo cambio, la prueba solo podrá presentarse en equipos que hayan sido registrados oficialmente en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Se ha establecido que cada dispositivo deberá contar con las respectivas identificaciones, implementando así un estricto control para evitar fraudes, suplantaciones o alteraciones en los exámenes que no puedan ser debidamente detectadas. Los CALE también estarán encargados de conservar todo tipo de evidencia relacionada con los exámenes, garantizando así claridad ante cualquier duda o reclamación.

Quienes se sometan a este examen deberán obtener, como mínimo, un 80 % de respuestas correctas. En caso de no aprobar en el primer intento, los aspirantes tendrán la oportunidad de repetir la prueba una sola vez y de forma gratuita.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO