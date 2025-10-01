En vivo
COLOMBIA  / Así serán los nuevos exámenes para sacar la licencia de conducción en Colombia: normas cambiaron

Así serán los nuevos exámenes para sacar la licencia de conducción en Colombia: normas cambiaron

Tenga en cuenta las novedades que tendrá este tipo de exámenes para quienes deseen sacar la licencia en el país.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 1 de oct, 2025
Licencia de conducción en Colombia.jpg
Tenga en cuenta los cambios que se vienen. -
Fotos: archivo y Getty Image

